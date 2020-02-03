İzmir’de simit ve boyoza zam

İzmir'de boyoz ve "gevrek" olarak da bilinen simide zam geldi.

İzmir'de kahvaltıların vazgeçilmezi olan simit ve boyoza zam geldiği bildirildi. İzmir Pide ve Gevrek İmalatçıları ve Esnaf ve Sanatkârlar Odasından edinilen bilgiye göre, simit ve boyoz olmak üzere birçok ürüne yüzde 16 oranında zam geldi. Ortama 1,5 TL olan simit ve boyozun yeni düzenleme ile 25 kuruş zamla 1,75 TL olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA