İzmir'de skandal ortaya çıktı! CHP'li Mustafa Özuslu, devrettiği işyerindeki çalışanları belediyede işe aldırmış

CHP'li belediyelerde yaşanan işe alım skandallarına bir yenisi eklendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesinde İYİ Partili Emir Sami İşmen belediye iştiraklerinden olan Beltur A.Ş.de Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamasının ardından bir skandalda İzmir'de patlak verdi.

TAZMİNAT VERMEMEK İÇİN BELEDİYEDE İŞE ALDIRDI

Yeni Şafak'ın haberine göre İzmir Büyükşehir Belediyesinin CHP Grup Başkanvekili Mustafa Özuslu, meclis üyesi olmadan önce Kültüar Park’ta bulunan ve mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan ‘İzmir Sanat’ isimli bir kafe işletiyordu. Meclis üyesi seçilen Özuslu kafeyi devretmek zorunda kaldı. Bunun üzerine çalışanlara tazminat vermek istemeyen Özuslu skandal bir olaya imza atarak bu kişileri tazminat ödememek için belediye bünyesinde işe aldırdı.

3 KİŞİYİ BAŞKANLIK KATINDA KENDİNE GARSON YAPMIŞ

AK Partili Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe'nin belediye meclis toplantısında gündeme getirmesiyle ortaya çıkan olayda adı geçen çalışanlardan Hacer B., Hatice K. ve Pınar B.’nin başkanlık katında Özuslu’ya garsonluk yaptığı, Sevgi Y., Şerife Y., Necati Y., Ayşegül Ş. ve Yaşar Ö.’nün ise belediyenin diğer birimlerinde çalıştıkları öğrenildi.

ÖNCE YALANLADI, SONRA KABUL ETTİ

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan AK Partili Belediye Meclis üyesi Hüsnü Boztepe şunları söyledi:

“Bu çok koltuklu kişi, meclis üyesi seçilmeden önce 2019’a kadar Kültür Park’ta Büyükşehir Belediyesi’nin kiracısı olarak kafe işletiyordu. 2019’da meclis üyesi seçilince kafeyi devretti. Tabi bu devir sonrası kafedeki çalışanlarına kıdem tazminatı ödemek zorundaydı. Bu tazminatları ödememek için de kafesindeki 8 çalışanını büyükşehirde işe soktu. Mecliste gündeme getirdim, önce bir kişiyi bile işe almadığını söyledi, sonra işe aldırdığı 8 kişinin isimlerini sayınca kabul etti ama onları kendisinin aldırmadığını söyledi.”