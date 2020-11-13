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  3. İzmir'de sobadan çıkan yangında, yaşlı adam canından oldu

İzmir'de sobadan çıkan yangında, yaşlı adam canından oldu

İzmir bağlı Tire ilçesinde yarı felçli ve kanser hastası olduğu iddia edilen yaşlı adam, yalnız yaşadığı evinde kömür sobasından çıkan yangında feci şekilde can verdi.

İzmir'de sobadan çıkan yangında, yaşlı adam canından oldu

Yangın, öğle saatlerinde Dumlupınar Mahallesi Yavaçeşme Sokak'ta bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre, ısınmak için kömür sobasını yakan 71 yaşındaki Erol Döşer isimli yaşlı adam, etrafa sıçrayan kıvılcımlara engel olamayınca alevler kısa sürede evi sardı. Yürüme güçlüğü çeken Döşer alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin 1 saati aşkın çalışmasıyla söndürülen yangında eve giren itfaiyeciler yaşlı adamın cansız bedeni ile karşılaştı.

YAŞLI ADAM YANARAK CAN VERDİ

Döşer'in ölümü yangını endişe ile izleyen komşularını derinden üzdü. Kömür sobasını dikkatli şekilde kullanması yönünde kendisini defalarca uyardıkları belirten mahalleliler, "Eski bir urgancıydı. Yalnız yaşadığı için zaman zaman "bir ihtiyacı var mı" diye kapısını çalıyorduk. Yanarak ölmesi hepimizi derinden sarstı" şeklinde konuştular. Yangın ile ilgili soruşturma başlatılırken, Döşer'in cenazesi Tire Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

İzmir'de sobadan çıkan yangında, yaşlı adam canından oldu

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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