İzmir'de, sokağa çıkma kısıtlaması öncesi polisten uyarı 

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 31 il için ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Yasak öncesi İzmir'in işlek caddeleri ve sahilde uygulama yapan polis, vatandaşları evlerine gitmesi yönünde uyardı. 00.00'dan sonra sokaklar sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı öncesinde polis ekipleri vatandaşlara uyarılarda bulundu. İzmir'in en işlek caddelerinde ve sahil kenarlarında uygulama yapan ekipler, sokağa çıkma yasağı öncesinde uyarılarda bulundu. Polis ekiplerinin uyarısının ardından birçok vatandaş evinin yolunu tuttu. Öte yandan, saat 00.00'dan itibaren başlayan sokağa çıkma yasağı nedeniyle, İzmir sokakları sessizliğe büründü.

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Kaynak: DHA