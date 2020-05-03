İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1188 kişiye ceza

İZMİR (AA) - İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1188 kişiye toplam 2 milyon 606 bin lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik kent merkezi ve ilçelerdeki denetimlerini sürdürüyor.



Denetimlerde 30 Nisan Perşembe gününden bugün saat 12.00'ye kadar, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri belirlenen 1188 kişiye toplam 2 milyon 606 bin lira ceza kesildi.

Bu kişilerden 11'i hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA