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İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1476 kişiye ceza

İZMİR (AA) - İzmir'de 3 gün süresince sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1476 kişiye toplam 3 milyon 252 bin 608 lira ceza kesildi.İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 3 gün kent merkezi ve ilçelerde denetim yaptı....

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1476 kişiye ceza

İZMİR (AA) - İzmir'de 3 gün süresince sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1476 kişiye toplam 3 milyon 252 bin 608 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 3 gün kent merkezi ve ilçelerde denetim yaptı.

Denetimlerde, kısıtlamayı ihlal ettikleri belirlenen 1476 kişiye toplam 3 milyon 252 bin 608 lira ceza verildi. Bu kişilerden 11'i hakkında adli işlem de uygulandı.


Kaynak: AA




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