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İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1715 kişiye ceza

İZMİR (AA) - İzmir'de, 4 gün süresince sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1715 kişiye toplamda 3 milyon 620 bin lira ceza kesildi.İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik kent merkezi ve ilçedeki denetimlerini sürdürüyor.Denetimlerde,...

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1715 kişiye ceza

İZMİR (AA) - İzmir'de, 4 gün süresince sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1715 kişiye toplamda 3 milyon 620 bin lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik kent merkezi ve ilçedeki denetimlerini sürdürüyor.

Denetimlerde, 23 Nisan Perşembe günü başlayıp 4 gün süren ve gece 00.00'da sona eren kısıtlamayı ihlal ettikleri belirlenen 1715 kişiye toplamda 3 milyon 620 bin lira ceza kesildi.

Bu kişilerden 11'i hakkında adli işlem uygulandı.

Ayrıca yapılan denetimlerde kısıtlamanın bitmesine 5 dakika kala aracıyla dışarı çıkan bir kişiye ekiplerce ceza kesildi.

Kaynak: AA




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