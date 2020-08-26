İzmir'de sokak ortasında tuvaletini yapan kadın herkesi şaşırttı!

İzmir'de bir kadın gündüz saatlerinde kafelerin bulunduğu bir sokakta kimseye aldırmayarak çömelip tuvaletini yaptı. Maskesini de tuvalet kağıdı olarak kullanan kadını gören herkes şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yaşanan bu olay ise güvenlik kameralarına anbean kaydedildi.