İzmir'de sokak ortasında tuvaletini yapan kadın herkesi şaşırttı!
İzmir'de bir kadın gündüz saatlerinde kafelerin bulunduğu bir sokakta kimseye aldırmayarak çömelip tuvaletini yaptı. Maskesini de tuvalet kağıdı olarak kullanan kadını gören herkes şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yaşanan bu olay ise güvenlik kameralarına anbean kaydedildi.
İzmir'in Konak ilçesindeki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde yaşanan olayda kafelerin bulunduğu bir sokağa gelen kadın herkesin gözü önünde yere çömeldi ve tuvaletini yaptı. İstifini hiç bozmayan kadın maskesini tuvalet kağıdı olarak kullandıktan sonra oradan uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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26 Ağustos 2020 Çarşamba 12:45
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