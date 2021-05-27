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  3. İzmir'de şölen havası! Altaylı taraftarlar, takımlarının Süper Lig'e çıkmasını kutladı

İzmir'de şölen havası! Altaylı taraftarlar, takımlarının Süper Lig'e çıkmasını kutladı

Süper Lig'e yükselen Altay'ın taraftarları, takımlarının 18 yıl sonra Süper Lig'e çıkmasını coşkuyla kutladı. İzmir Cumhuriyet ve Gündoğdu Meydanı'nda şölen havası yaşandı.

İzmir'de şölen havası! Altaylı taraftarlar, takımlarının Süper Lig'e çıkmasını kutladı

İzmir'de renkli görüntüler yaşandı. Spor Toto 1. Lig play-off finalinde diğer İzmir temsilcisi Altınordu'yu 1-0 yenerek Süper Lig'e yükselen Altay'ın taraftarları, takımlarının 18 yıl sonra Süper Lig'e çıkmasını kutladı.

TAKIMIN MARŞLARINI SESLENDİRDİLER

Cumhuriyet ve Gündoğdu Meydanı'nda siyah-beyazlı bayraklarla kutlama yapan taraftarlar, takımlarının marşlarını seslendirdi. Araçlarıyla kentin birçok noktasında konvoylar oluşturan taraftarlar, takımlarının elde ettiği başarıyı doyasıya kutladı. Polis ekipleri, kutlamaların yapıldığı meydanlarda geniş güvenlik önlemleri aldı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

İzmir'de şölen havası! Altaylı taraftarlar, takımlarının Süper Lig'e çıkmasını kutladı

İzmir'de şölen havası! Altaylı taraftarlar, takımlarının Süper Lig'e çıkmasını kutladı

İzmir'de şölen havası! Altaylı taraftarlar, takımlarının Süper Lig'e çıkmasını kutladı

İzmir'de şölen havası! Altaylı taraftarlar, takımlarının Süper Lig'e çıkmasını kutladı

İzmir'de şölen havası! Altaylı taraftarlar, takımlarının Süper Lig'e çıkmasını kutladı

İzmir'de şölen havası! Altaylı taraftarlar, takımlarının Süper Lig'e çıkmasını kutladı

İzmir'de şölen havası! Altaylı taraftarlar, takımlarının Süper Lig'e çıkmasını kutladı

İzmir'de şölen havası! Altaylı taraftarlar, takımlarının Süper Lig'e çıkmasını kutladı

İzmir'de şölen havası! Altaylı taraftarlar, takımlarının Süper Lig'e çıkmasını kutladı

İzmir'de şölen havası! Altaylı taraftarlar, takımlarının Süper Lig'e çıkmasını kutladı

İzmir'de şölen havası! Altaylı taraftarlar, takımlarının Süper Lig'e çıkmasını kutladı

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