Göztepe Fenerbahçe maç sonucu | Göztepe Fenerbahçe maç özeti

Ligin yenilgisiz iki takımı Göztepe ve Fenerbahçe, İzmir'de karşı karşıya geldi.

27. dakikada Jose Sosa'nın attığı golle Fenerbahçe'nin 1-0 öne geçmesi sonrası Göztepe, Guilherme'nin 34. dakikadaki golüyle farkı kapattı. 53. dakikada Serdar Aziz'in 51. dakikada ise Dimitrios Pelkas'ın attığı gol ile arayı açtı. Göztepe'nin yıldız oyuncusu Guilherme 64. dakikada topu yeniden ağlarla buluşturmayı başardı.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan Göztepe - Fenerbahçe maçı, Fenerbahçe'nin3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe 11 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, Göztepe 6 puanda kaldı. Sarı-lacivertliler gelecek hafta Pazar günü sahasında Trabzonspor ile; sarı-kırmızılılar ise Cuma günü Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.

GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇINDAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın 24. dakikasında sol kanattan Ozan Tufan'ın yaptığı ortada ceza alanı içinde topun Poko'dan sektiği pozisyonun ardından VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem Atilla Karaoğlan pozisyonu izledi. Hakemin Poko'nun topa elle müdahale ettiğine karar vermesi üzerine kazanılan penaltı atışını kullanan Sosa, 26. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

33. dakikada gelişen Göztepe atağında ceza sahası içinde Serdar'la mücadele eden Tripic'in yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem Atilla Karaoğlu bu kez Göztepe lehine penaltı kararı verdi. Atışı 34. dakikada kullanan Guilherme takımının beraberlik golüne imza attı: 1-1.

36. dakikada ceza sahası içinde sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Samatta'nın sert şutunda kaleci İrfan Can topu uzaklaştırdı.

43. dakikada Fenerbahçe tekrar öne geçti. Sağ kanattan Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Serdar Aziz kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-1.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümünü Fenerbahçe 2-1 önde bitirdi.

50. dakika Fenerbahçe 3. gole çok yaklaştı. Sosa’nın savunmasının arkasına attığı şık pasta Samatta topla buluştu, Tanzanyalı forvet müsait pozisyonda şutunu çekti, kaleci İrfan Can gole izin vermedi.

Mücadelenin ikinci yarısına Göztepe başladı.

51. dakika Ozan’ın arka direğe yaptığı ortada yeni transfer Pelkas’ın kafa vuruşunda savunmadan seken top filelere gitti. Fenerbahçe skoru 3-1’e getirdi.

63. dakika Göztepe pes etmiyor. Halil’in çizgiden çıkardığı pasta Altay’ın müdahalesi yetersiz olunca arka direkteki Guilherme topu filelere gönderdi: 3-2. Brezilyalı futbolcu hem takımının hem kendisinin ikinci golünü atarak skoru 3-2 yaptı.

GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 5. haftasındaki Göztepe-Fenerbahçe maçında her iki takım da son oynadıkları lig maçındaki ilk 11'lerinde üçer değişikliğe gitti.

Ligde ilk 4 haftada aynı ilk 11'le mücadele eden Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, Fenerbahçe karşısında 2'si zorunlu 3 değişiklik yaptı.

Geçen haftaki Medipol Başakşehir maçının ilk 11'inde yer alan Alpaslan Öztürk ile Yalçın Kayan'ın bugün sakatlıkları olduğu açıklandı. Bu iki futbolcunun yerine Marko Mihojevic ile Andre Poko şans buldu.

Marcio Mossoro'nun yerine de Guilherme ilk 11'de müsabakaya başladı.

Sarı-kırmızılı ekipte Mihojevic bu sezon ilk kez forma şansı buldu.

SARI-LACİVERTLİLERDE 3 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 4. haftadaki 2-1 galip geldikleri Fatih Karagümrük maçının ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Gökhan Gönül'ün yerine Nazım Sangare, cezalı Marcio Lemos'un yerine Serdar Aziz ve Mame Thiam'ın yerine de Dimitris Pelkas ilk 11'de yer aldı.

Fenerbahçe'de Nazım Sangare ile Pelkas ilk kez mücadele etti.

EFSANE İSİM UNUTULMADI

Geçen hafta vefat eden Göztepe'nin efsane isimlerinden Nevzat Güzelırmak için tribünde pankartlar yer aldı.

Güzelırmak'la yakın zamanda hayatını kaybeden eski futbolcu Halil Kiraz'ın bir otomobilin içindeki yer aldığı resmin altına "Sen de gülümse bizlere şanlı şerefli Göztepe" yazıldı.

Başka bir pankartta ise Nevzat Güzelırmak'ın daha önce söylediği "Bütün hayatımız helali hoş olsun Göztepe'yi temsil etmekle geçti." ifadesiyle resmi yer aldı.

Karşılaşmadan önce Güzelırmak ve Kiraz için hazırlanan videolar skorborddan yayınlandı, Güzelırmak için saygı duruşunda bulunuldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun locaların kapasitesinin yüzde 50’si kadar seyirci alma kararının ardından Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşmada da localarda taraftarlar yerlerini aldı.