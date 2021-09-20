İzmir'de su kesintisi olacak mı 20 Eylül 2021? İzmir'de sular ne zaman gelecek? Su kesintisi kaç saat sürecek? Hangi ilçelerde su kesintileri olacak? soruları şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılıyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

İZMİR'DE SU KESİNTİSİ OLACAK MI 20 EYLÜL 2021?

İZSU'dan yapılan açıklamaya göre 20 Eylül 2021 Pazartesi günü İzmir'in çoğu ilçesinde su kesintisi olacağı haberi verildi. Yetkililer yaşanacak bu su kesintilerine karşı vatandaşı önceden tedbirli olmaları yönünde uyardı.

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? SU KESİNTİSİ KAÇ SAAT SÜRECEK?

İzmir'in çoğu ilçesinde bugün yaşanacak su kesintileri bugünde vatandaşlar tarafından aratılıyor. Daha çok sabah saat 09.00'dan itibariyle başlayan su kesintilerinin en geç saat 17.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİLERİ OLACAK?

İZSU tarafından su kesintisi olacağına dair yapılan açıklamanın ardından hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağı ile ilgili bilgi verildi.

ÇEŞME - DALYAN

20.09.2021 saat 07:10 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.

SORUN: Ana Boru Arızası

4222 SOKAK VE CİVARINDA ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

KARABAĞLAR - SALİH OMURTAK, ŞEHİTLER, METİN OKTAY

20.09.2021 saat 09:40 ile 11:10 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

SORUN: Branşman Arızası

9640 SOKAK NO 20 ÖNÜ ARIZA İÇİN

KARŞIYAKA - YALI

20.09.2021 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

SORUN: Branşman Arızası

6501 SOKAK NO 6 ADRESİNDEKİ BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SAYAÇ KAPALI

KINIK - FATİH

20.09.2021 saat 08:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

SORUN: Ana Boru Arızası

FATİH MAHALLESİ YILDIZ SOKAKTA ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİ YILDIZ SOKAK İSMET İNÖNÜ CADDESİ TÜTÜNCÜLER SOKAK DOĞAN SOKAK KARPUZLUK SOKAKTA SU KESİNTİSİ UYGULANCAKTIR.

KİRAZ - SIRIMLI

08.09.2021 saat 14:35 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.

SORUN: Diğer

SIRIMLI MAHALLESİNİ BESLEYEN İÇMESUYU KUYULARININ SU MİKTARINDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞÜŞ VARDIR. BU YÜZDEN SIRIMLI MAHALLESİNE DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK SU VERİLMEKTE VE BÖLGE BÖLGE SU KESİNTİSİ GÖRÜLEBİLMEKTEDİR. .

KONAK - SAYGI, ANADOLU, ZEYBEK

20.09.2021 saat 09:15 ile 10:45 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

SORUN: Branşman Arızası

2394 SOKAK İÇİ ARIZA İÇİN

ÖDEMİŞ - OCAKLI, YOLÜSTÜ

20.09.2021 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

SORUN: Elektrik Arızası

ÖDEMİŞ İLÇESİ GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI YOLÜSTÜ VE OCAKLI MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR

SEFERİHİSAR - TEPECİK

20.09.2021 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

SORUN: Ana Boru Arızası

1025 SOKAK İÇİ ANA BORU PATLAĞINDAN DOLAYI AKARCA BÖLGESİNİN SULARI KESİLMİŞTİR. DENİZ KENARINDAN HAT TAHLİYE VANASI AÇILMIŞTIR. .

SELÇUK - ÇAMLIK

20.09.2021 saat 10:10 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.

SORUN: Bağlantı Çalışması

ANABORU BAĞLANTI ÇALISMASI SEBEBİYLE SULAR KESILMİŞTİR.