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İzmir'de su kesintisi olacak mı 20 Eylül 2021? İzmir'de sular ne zaman gelecek? Su kesintisi kaç saat sürecek?

İZSU tarafından duyurulan 8 stlik su kesintisinin ardından vatandaşlar internette İzmir'de su kesintisi olacak mı 20 Eylül 2021? İzmir'de sular ne zaman gelecek? Su kesintisi kaç saat sürecek? Hangi ilçelerde su kesintileri olacak? sorularını aratmaya başladı. işte bu soruların cevapları...

İzmir'de su kesintisi olacak mı 20 Eylül 2021? İzmir'de sular ne zaman gelecek? Su kesintisi kaç saat sürecek?

İzmir'de su kesintisi olacak mı 20 Eylül 2021? İzmir'de sular ne zaman gelecek? Su kesintisi kaç saat sürecek? Hangi ilçelerde su kesintileri olacak? soruları şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılıyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

İZMİR'DE SU KESİNTİSİ OLACAK MI 20 EYLÜL 2021?

İZSU'dan yapılan açıklamaya göre 20 Eylül 2021 Pazartesi günü İzmir'in çoğu ilçesinde su kesintisi olacağı haberi verildi. Yetkililer yaşanacak bu su kesintilerine karşı vatandaşı önceden tedbirli olmaları yönünde uyardı.

İzmir'de su kesintisi olacak mı 20 Eylül 2021? İzmir'de sular ne zaman gelecek? Su kesintisi kaç saat sürecek?

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? SU KESİNTİSİ KAÇ SAAT SÜRECEK?

İzmir'in çoğu ilçesinde bugün yaşanacak su kesintileri bugünde vatandaşlar tarafından aratılıyor. Daha çok sabah saat 09.00'dan itibariyle başlayan su kesintilerinin en geç saat 17.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

İzmir'de su kesintisi olacak mı 20 Eylül 2021? İzmir'de sular ne zaman gelecek? Su kesintisi kaç saat sürecek?

HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİLERİ OLACAK?

İZSU tarafından su kesintisi olacağına dair yapılan açıklamanın ardından hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağı ile ilgili bilgi verildi.

ÇEŞME - DALYAN    

20.09.2021 saat 07:10 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.  

SORUN: Ana Boru Arızası    

4222 SOKAK VE CİVARINDA ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

KARABAĞLAR - SALİH OMURTAK, ŞEHİTLER, METİN OKTAY    

20.09.2021 saat 09:40 ile 11:10 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.    

SORUN: Branşman Arızası    

9640 SOKAK NO 20 ÖNÜ ARIZA İÇİN

İzmir'de su kesintisi olacak mı 20 Eylül 2021? İzmir'de sular ne zaman gelecek? Su kesintisi kaç saat sürecek?

KARŞIYAKA - YALI    

20.09.2021 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.    

SORUN: Branşman Arızası    

6501 SOKAK NO 6 ADRESİNDEKİ BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SAYAÇ KAPALI

KINIK - FATİH    

20.09.2021 saat 08:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.    

SORUN: Ana Boru Arızası    

FATİH MAHALLESİ YILDIZ SOKAKTA ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİ YILDIZ SOKAK İSMET İNÖNÜ CADDESİ TÜTÜNCÜLER SOKAK DOĞAN SOKAK KARPUZLUK SOKAKTA SU KESİNTİSİ UYGULANCAKTIR.

KİRAZ - SIRIMLI    

08.09.2021 saat 14:35 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.    

SORUN: Diğer    

SIRIMLI MAHALLESİNİ BESLEYEN İÇMESUYU KUYULARININ SU MİKTARINDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞÜŞ VARDIR. BU YÜZDEN SIRIMLI MAHALLESİNE DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK SU VERİLMEKTE VE BÖLGE BÖLGE SU KESİNTİSİ GÖRÜLEBİLMEKTEDİR. .

İzmir'de su kesintisi olacak mı 20 Eylül 2021? İzmir'de sular ne zaman gelecek? Su kesintisi kaç saat sürecek?

KONAK - SAYGI, ANADOLU, ZEYBEK    

20.09.2021 saat 09:15 ile 10:45 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.    

SORUN: Branşman Arızası    

2394 SOKAK İÇİ ARIZA İÇİN

ÖDEMİŞ - OCAKLI, YOLÜSTÜ    

20.09.2021 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.  

SORUN: Elektrik Arızası    

ÖDEMİŞ İLÇESİ GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI YOLÜSTÜ VE OCAKLI MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR

SEFERİHİSAR - TEPECİK    

20.09.2021 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.    

SORUN: Ana Boru Arızası    

1025 SOKAK İÇİ ANA BORU PATLAĞINDAN DOLAYI AKARCA BÖLGESİNİN SULARI KESİLMİŞTİR. DENİZ KENARINDAN HAT TAHLİYE VANASI AÇILMIŞTIR. .

SELÇUK - ÇAMLIK    

20.09.2021 saat 10:10 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.    

SORUN: Bağlantı Çalışması    

ANABORU BAĞLANTI ÇALISMASI SEBEBİYLE SULAR KESILMİŞTİR.

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