İzmir’de suya yüzde 15 zam geliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Kurulu Kasım ayı toplantısının 2. birleşiminde, İZSU'nun 2020 yılında su tarifelerine yüzde 15 zam yapılması oy çokluğuyla kabul edildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısının 6. birleşimi ve İZSU Genel Kurulunun Kasım ayı toplantısının 2. birleşimi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer idaresinde gerçekleşti. İZSU Genel Müdürlüğünün 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla kentte uygulayacağı yeni su fiyat tarifesi de kararlaştırıldı. 2020 yılında su tarifelerine yüzde 15 zam yapılması oy çokluğuyla kabul edildi. Kurumun 2020 mali yılı gelir tahmininin net olarak 1 milyar 890 milyon 747 bin TL, 2020 mali yıl ödeneğinin de 1 milyar 98 milyon 734 bin TL olduğu belirtildi. 2020 mali yılı ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde bütçe ile teklif edilen gider ödeneklerinin toplamda 2 milyar 989 milyon 481 bin TL'ye denk geldiği aktarıldı.

"İzmir'de yerin altı, yerin üstünden çok daha gecekondu halinde"

İZSU Genel Kurulunda konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, İZSU'nun 2020 mali yılı performans programı ve 2020 yılı mali yılı bütçe taslağına eleştirilerini sıraladı. İZSU'nun misyonunu kitapçıktan okuyan Hızal, "İZSU bu misyonu tam manasıyla yerine getirebiliyor mu? İzmirliler İZSU'dan neler bekliyor? Çok fazla dile getirdik; "İzmir'de Körfez kirliliği, alt yapı sorunu, koku problemi, içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon problemi var" dedik. Sizler bunu dile getirirken savunma refleksi ile reaksiyon göstermiş olabilirsiniz ama bakıyoruz bu sorunların varlığını sadece biz değil, Soyer de bundan 8 ay önce kampanya döneminde dile getirmiş. "Körfez Dönüşüm Projesi'ni gerçekleştireceğiz', "İçilebilir musluk suyu', "Şehirdeki koku problemini gidereceğiz', "Yağmur suyu İzmir'de sorun olmaktan çıkacak" demiş. Kısaca İZSU bugüne kadar gelinen süreçte maalesef gerekli performansı gösterememiş. İzmir'de yerin altı, yerin üstünden çok daha gecekondu halinde. Yukarıdaki gecekondu probleminden çok yerin altında söz konusu" dedi.

"Bütçe açığı 1 milyar 100 milyon"

Eleştirilerini sürdüren Hızal, şunları söyledi:

"Başkan bu sorunları 8 ay önce dile getirdi ve şu an aynı sorunların varlığını görüyordur. 8 aylık süre içinde bu kadar ciddi yapısal sorunların ortadan kaldırılmasını beklemiyoruz ama tıpkı "yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" sözü gibi burada da "yapmadıklarımız yapamayacaklarımızın teminatıdır" diyebiliriz. İZSU'nun 2020 yılı tahmini gider bütçesi 2 milyon 988 milyon 480 bin TL. Muazzam bir bütçe. Tahmini gelir 1 milyar 890 milyon 474 bin. Yani gelirle gider arasındaki bütçe açığı 1 milyar 100 milyon. Bu bütçe açığını, bütçenin denk hale gelmesini sağlayacak olan finansal girdi; borç. Parti olarak borçlanmaya karşı değiliz ama şuna karşıyız; borçlanma yoluyla elde edilecek gelirin cari harcamalara ve bora harcanmasına karşıyız. Borçlanın ama cari harcamalar, personel giderleri için değil yatırım için borçlanın. Önümüzdeki süreçte 1 milyar 100 milyon gibi bir borçlanma yoluyla finansman elde edilecek ama bunun cari harcamalara yönelik olduğunu görmek bizleri üzüyor."

Yatırım konusunda eleştirilerini sıraladı

İZSU'nun yatırım konusunda eksiklikleri bulunduğunu savunan Hızal, "292 milyon TL personel gideri olarak belirtilmiş. Çok-az diye tartışmıyoruz. İZSU'nun sorunlarını ortadan kaldırması, doğru yatırım yapabilmesi için bütçenin yüzde 60'ını yatırıma yatırması gerekiyor. Kağıt üzerinde yüzde 60 rakamına erişiyor ama detaya girdiğimizde bu rakamın yüzde 39'lar seviyesinde olduğunu görüyoruz. İZSU yatırımcı kuruluş olması gerekirken İzmir'deki alt yapı sorunlarını kısa sürede çözmesi mümkün değil. Önümüzdeki yıl çözüm odaklı yatırım yapamayacağını örneklendirmek istiyorum. 2020 performans programında dört sektör ve amaç belirlenmiş. İlk sektör içme suyu yönetimi. Buna 671 milyon bütçe ayrılmış. İkinci sektör atık suyuna 623 milyon, üçüncü sektör taşkın yönetimine 185 milyon bütçe ayrılmış. Yüzde 32 payla yönetişim ve kurumsal kapasiteye 703 milyon ayrılmış. Körfezdeki su kalitesini artırmak için 20 milyon ayrılmış. Yağmur suyu ve kanalizasyon için 66 milyon ayrılmış. İZSU'nun hem performans hem de bütçesi konusunda kağıt üzerinde bazı verilerin hazırlanması ve hayata geçirilmesi imkansız görünüyor. Ayrılan 20 milyon lira ile mi, 60 milyon lira ile mi İzmir Körfezi'ni yüzülebilir hale getireceğiz?" dedi.

"Olumsuz oy kullanacağız"

İZSU'nun performans raporu ve bütçe taslağını yetersiz bulduklarını ifade eden Hızal, "2020 başı itibarıyla yle yüzde 15'lik su zammı söz konusu. Siyasetçiler olarak net olmalıyız. 31 Mart seçimleri sonrası göreve başlayan yönetim, şirin görünmek adına yüzde 6 indirip yaptı, şimdi 15 zam yapıyorsunuz. Kayıp kaçak oranlarının aşağı çekilmesini, altyapı sorunlarının ortadan kaldırılmasını, yüzülebilir Körfez projesinin hayata geçirilmesini istiyoruz. 2020 İZSU bütçe tasarısına ve performans programına olumsuz oy kullanacağız" diye konuştu.

"Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıymış"

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı CHP'li Yeşim Tekoğlu ise, "Özgür Bey bize "suya zam yapmayın" dediniz. Ben de size iktidar partisine mensup olduğunuz için, "elektriğe ve mal girdi alımlarına zam yapmayın" diyorum. Kiraz dahil her yerde yatırımlarımız programımızda var. İzmir'de içme suyu ve atık su hizmetlerini sürdürülebilir, adil, kaliteli, bilimin ışığında sağlamak misyonumuzdur. İZSU önümüzdeki yılda da hedefinden taviz vermeden çalışmalarını sürdürecektir. 2020 mali yılı performans programı tüm birimlerimizin koordinasyonu sağlanarak yapılmıştır. Faaliyet raporunun temelidir" diye konuştu.

İzmir genelinde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında detaylı bilgilendirme yapan ve rakamlar sunan Tekoğlu, "Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıymış" dedi.

"Yüzde 15 zam normal"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu da, 2020 Mali Yılı Performans Programı ve 2020 Mali Yılı Bütçe Taslağı hakkında söz alarak, İZSU'nun yatırımlardan örnekler verdi. Su fiyatlarında yüzde 15'lik bir artış olacağını söyleyen Özuslu, Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlardan dolayı bu artışın normal olduğunu belirtti.

Soyer'den toplu cevap

Genel kurulda tartışmalara toplu cevap veren Başkan Soyer, "Verimli bir tartışmaydı. "Körfez Dönüşüm Projesi'ni gerçekleştireceğiz', "İçilebilir musluk suyu', "Şehirdeki koku problemini gidereceğiz', "Yağmur suyu İzmir'de sorun olmaktan çıkacak" ifadelerime yer verdiniz. Bu vaatlerimin hepsinin arkasındayım. Hepsini tek tek gerçekleştireceğiz. Yağmur suyuyla ilgili biz 373 kilometre yağmur suyu kanalı yapacağız ama bu sadece Körfezi yüzülebilir hale getirecek en kritik 373 kilometre olacak. Onun dışında 4 bin 360 kilometre yağmur kanalı yapmak gerekiyor. Bu 7 milyarlık bir bütçe. Bunu 15 yılda tamamlayacağız. Resmin bütünü bu. "Gelir gider arasındaki açık 1 milyar 100 milyon" dendi. Doğru söylediniz belediye ne şirkettir ne vatandaş müşteridir. Biz böyle olduğunu biliyoruz. Buna rağmen bu hizmeti üretmek mecburiyetindeyiz. Bir yandan Körfezi yüzülebilir hale getireceğiz, bir yandan bunun bedelini daha az ödeteceğiz. Şirket olsaydık bütçeyi denklerdik ama ne biz şirketiz ne de vatandaş müşteri" dedi.

Yeni su fiyat tarifesi

İZSU Genel Müdürlüğünün 1 Ocak 2020'ten itibaren kentte uygulayacağı yeni su fiyat tarifesine göre konutlarda 0-13 metreküp arası suyun metreküpü 4.33 TL'den 4.98 TL'ye yükselirken, 14-20 arası metreküp fiyatı 4.69 TL'den 5.39 TL'ye çıktı. 21 metreküp ve üzeri harcamada ise 9.65 TL'den 11.10 TL'ye yükseldi. Konut dışı kademesiz tarife ise 11.06 TL'den 12.72 TL'ye yükseldi.

Resmi daire kademesiz 6.50 TL'den 7.47 TL'ye, park ve mezarlık kademesiz 3.97 TL'den 4.57 TL'ye, organize sanayi kademesiz 7.50 TL'den, 8.63 TL'ye, NATO ve elçilik kademesiz 11.36 TL'den, 13.06 TL'ye, eski köyler kademesiz 1.08 TL'den, 1.24 TL'ye yükseldi. İlçe tarımsal ve hayvan sulama 0-13 metreküp arası 2.17 TL'den, 2.49 TL'ye 14-20 metreküp arası fiyat 4.33 TL'den 4.98 TL'ye arttı. 21 metreküp ve üzeri ise 9.65 TL'den 11.10 TL'ye yükseldi.

Belde tarımsal hayvan ve sulama kademesiz 2.17 TL'den 2.49 TL'ye, eski köyler tarımsal ve hayvan sulama kademesiz 1.08 TL'den 1.24 TL'ye, şehit- gazi aboneleri 0-13 metreküp arası 2.17 TL'den 2.49 TL'ye yükseltilirken, 14-20 metreküp arası fiyat 2.35 TL'den 2.70 TL'ye yükseltildi. 21 metreküp ve üzeri ise 4.83 TL'den 5.55 TL'ye yükseldi. Engelli aboneler için de 0-13 metreküp arası 2.17 TL'den 2.49 TL'ye çıkarken, 14-20 metreküp arasının fiyatı 2.35 TL'den 2.70 TL'ye çıktı. 21 metreküp ve üzeri ise 9.65 TL'den 11.10 TL'ye yükseldi.

Kuyu atık su konut 0-13 metreküp arası 1.44 TL'den 1.66 TL'ye, 14-20 metreküp arası 1.56 TL'den 1.79 TL'ye, 21 metreküp üzeri ise 3.22 TL'den 3.70 TL'ye arttı. Kuyu atık su konut dışı kademesiz 3.68 TL'den 4.23 TL'ye, kuyu atık su resmi daire kademesiz 2.16 TL'den 2.48 TL'ye yükseltilirken, kuyu atık su sanayi kademesiz 2.27 TL'den 2.60 TL'ye arttı. K.Ö.P kademesiz 2.00 TL'den 2.30 TL'ye yükseldi. Belde belediye aboneleri kademesiz 2.17 TL'den 2.49 TL'ye yükseltildi. Konut dışı ham su kademesiz ise 5.52 TL'den 6.35 TL'ye yükseltildi. Tahtalı Barajı kısa mesafeli koruma alanı içinde kalan tarım arazilerine sulama suyu ham su bedeli kademesiz de 1.28 TL'den 1.47 TL'ye artırıldı.

Soyer'den yurt dışı ziyaretleri açıklaması

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısının 6. birleşiminin dilek ve temenniler bölümünde yurt dışı ziyaretleri hakkında açıklama yapan Başkan Soyer, "Kentler marka kent olmak için yarışırlar. Aslında marka sözcüğü ticari ürün için kullanılır. Kentler ticari ürün değildir ama markalaşmak için yarışır. Burada kastedilen dünya şehri olmaktır. Dünyanın diğer kentleriyle rekabet gücü elde edebilmek için yarışırlar. Kent, dünya kenti değilse marka da değildir. İzmir bir dünya kenti olmaya layık bir kenttir. Peki nasıl olacak? Ağzımızla kuş tutsak eğer dünya ile buluşmuyorsak, çaba harcamıyorsak dünya kenti olamazsınız. Kimse size o unvanı vermez. Uluslararası alanda olmanız, uluslararası platforma kenti tanıtmanız gerekir. Bu sadece turizmcilerin işi değildir. Günümüzde en çok kamu yöneticileri, belediye başkanları bunu yapar. Artık kent diplomasisi diye bir alan doğdu. Kentlerin aralarında ittifaklar olduğu, rekabet ettiği başka bir dünyadan bahsediyoruz. İzmir uluslararası platformlarda çok daha fazla yer alacak, temsil edilecek. Dışarıdan misafir davet edecek, dışarıya İzmirli gönderecek. Belediye de bunun önünü mümkün olduğunca açacak. İftihar edebilirsiniz; İzmir her çok dünya kenti olmaya yaklaşıyor" dedi.

"Tüm darbeci generallerin ismini silelim"

Başkan Soyer, adaylık sürecinde vaatleri arasında bulunan dünyanın birçok ülkesinde açılacak ofislerle ilgili de, "O konuda çalışma devam ediyor. Yurt dışındaki ofisler konusunda da kararlılığımız devam ediyor, açacağız" ifadelerini kullandı. Toplantıda ayrıca AK Partili Hüsnü Boztepe, TBMM'de siyasi partilerin Kenan Evren'in tüm okul, kışla, cadde ve sokaklardaki isminin kaldırılması için ortak tavır alması gündemine ilişkin, "Kenan Evren isminin caddelerden, sokaklardan silinme konusunu biz 12 yıl önce söylemiştik. İzmir'de o ismin bir yerde kaldığını sanıyorum. Kaldıysa da sadece Evren değil tüm darbeci generallerin ismini silelim" diye konuştu.

Kaynak: İHA