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  3. İzmir'de tabiat parkı yakınında orman yangını (2)

İzmir'de tabiat parkı yakınında orman yangını (2)

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Karagöl Tabiat Parkı yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun çabasıyla kısa sürede kontrol altına alındı.

İzmir'de tabiat parkı yakınında orman yangını (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Karagöl Tabiat Parkı yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun çabasıyla kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışması sürerken, yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.

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DHA

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