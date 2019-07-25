İzmir'de tabiat parkı yakınında orman yangını (2)
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Karagöl Tabiat Parkı yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun çabasıyla kısa sürede kontrol altına alındı.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Karagöl Tabiat Parkı yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun çabasıyla kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışması sürerken, yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.
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DHA
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