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  3. İzmir'de talihsiz ölüm! Yanından geçtiği aracın aynası başına çarpan yaya hayatını kaybetti

İzmir'de talihsiz ölüm! Yanından geçtiği aracın aynası başına çarpan yaya hayatını kaybetti

İzmir'in Tire ilçesinde yol kenarında yürürken seyir halindeki hafif ticari aracın aynasının başına çarpması nedeniyle yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İzmir'de talihsiz ölüm! Yanından geçtiği aracın aynası başına çarpan yaya hayatını kaybetti

İzmir'in Tire ilçesinde akıl almaz bir ölüm yaşandı. Yol kenarında yürürken seyir halindeki hafif ticari aracın aynasının başına çarpması nedeniyle yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Karateke Mahallesi'nde, Tire-İzmir kara yolunun kenarında yürüyen Mehmet Dağoğlu'na (60), S.S. idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari aracın aynası çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşerek yaralanan Dağoğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Tire Devlet Hastanesine götürüldü. Mehmet Dağoğlu, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, sürücü S.S'yi gözaltına aldı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

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