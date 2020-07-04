İzmir’de tarihi caminin musluklarının çalınma anı kamerada

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Kemeraltı Çarşısı'ndaki tarihi Şadırvanaltı Camisi'nin muslukları çalındı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerin ardından çevredeki esnaflar şahıstan şikayetçi oldu.

Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan Şadırvanaltı Camisi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen yaşlı bir şahıs cami yakınlarına gelerek su sayacını yerinden söktü. Şahıs, ardından cemaatin abdest aldığı; esnaf ve vatandaşların da su içmek için kullandığı çeşmenin musluklarını sökerek olay yerinden uzaklaştı. Sabah iş yerlerine gelen esnaf, 12 adet çeşme musluğunun yerinde olmadığını gördü. Güvenlik kameralarını inceleyen esnaflar gece saatlerinde bir şahsın muslukları çaldığı anları gördü. Esnaflar şüpheli şahıs hakkında karakola giderek şikayetçi olduklarını söyledi.

"Kemeraltı hırsızların gözdesi"

Kemeraltı Çarşısı'nın son zamanlarda hırsızların gözdesi olduğunu söyleyen çarşı esnaflarından Turgay Oğuzhan, burası için önlemlerin artırılması gerektiğini belirtti. Oğuzhan, "Camimizin abdest alma yeri ve aynı zamanda esnafın temizlik için su aldığı tarihi çeşme. 12 adet musluk çalınmış burada. Su sayacının saati de sökülmüş. Sabah geldiğimizde çalan kişiyi güvenlik kameralarında gördük. Polise ihbar ettik ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. Karakola da giderek dilekçemizi verdik. Kemeraltı çok meşhur bir çarşı ve hırsızların da gözdesi durumunda. Emniyet birimlerinin özellikle bekçi unsurları ile daha çok önlem almasını bekliyoruz. Çalınan muslukların çok fazla maddi değeri de yok aslında ama manevi değerleri var. Tahminimce çaldıklarını hurdacılara satıyorlar. Esnafı ve çeşmeyi kullanan vatandaşlar bu yüzden mağdur oldu" diye konuştu.

"Büyük ihtimal hazırlıklı gelmiş"

Güvenlik kamerası kayıtlarından gördüğü görüntüler üzerine şüpheli şahsın hırsızlık için hazırlıklı geldiğini öne süren esnaflardan Hasan Dinçer ise, "Kamera kayıtlarında gece saat 00.30 civarında yaşlı bir şahıs olduğunu görebildik. Büyük ihtimal hazırlıklı gelmiş. Çünkü elindeki torbalarda aletleri de vardı. İlk önce saatin bulunduğu kutunun kilitlerini kırarak vanayı kapatmış, daha sonra da saati sökmüş. Bunun ardından da muslukları çalmış. Bu tarz hırsızlık olayları Kemeraltı'nda çok oluyor. Özellikle gece saatleri ve tatil günlerinde oluyor. Önlemlerin artırılması, sokak aralarının aydınlatılması gerekir. Burada kuyumcular soyuluyor, giyimciler soyuluyor; en son Şadırvanaltı Camisi'nin çeşmelerine kadar düştüler" sözlerine yer verdi. Esnaflardan Hüseyin Kocabaş da, "Burası umuma ait bir yer. Buradan ne istemiş, derdi ne? Bu çaldığı muslukların tutacağı para nedir ki? Yazıklar olsun bunu yapana. Esnaf buradan sabah akşam su dolduruyor, gelip geçenler su içiyor, abdest alınıyor. Bunun sorumlusunun bir an önce yakalanmasını istiyoruz" dedi.

Olay güvenlik kameralarında

Güvenlik kamerası kayıtlarında yaşlı bir şahsın cami yakınlarına gelerek çevreyi kontrol ettiği, daha sonra da çeşmelerdeki muslukları söktüğü görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, şüpheli sahsı aramayı sürdürüyor.

Kaynak: İHA