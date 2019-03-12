İzmir'de teleferik yeniden çalışmaya başladı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 yıl önce yenilenerek hizmete alınan Balçova Teleferik Tesisleri'nde, sezon öncesi yıllık periyodik bakım tamamlandı. Peyzajı yenilenen, otomasyon ve elektrik sistemlerinde iyileştirme ve bakımlar yapılan tesis, bugün yeniden hizmete açıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin AB standartlarında yenilenerek 4 yıl önce hizmete aldığı ve o tarihten bu yana yaklaşık 1,6 milyon kişinin ziyaret ettiği Balçova Teleferik Tesisleri'nde geçen ocak ayında başlayan bakım çalışmaları tamamlandı. Yılda bir kez yapılması zorunlu olan periyodik bakım çalışması kapsamında sistemdeki tüm hareketli parçalar elden geçirildi, talimatlar kapsamında değiştirilmesi gereken parçalar yenilendi. Otomasyon ve elektrik sistemlerinde iyileştirme ve bakımlar yapıldı. Teleferik, bugünden itibaren yeniden hizmete girdi.

Bakım çalışmaları sırasında kabinlerde yolcu konforunun artırılması adına ses ve sarsıntıyı azaltacak iyileştirmeler de gerçekleştirildi. Yolcuların temas ettiği tüm aksamlar ise hijyen kuralları çerçevesinde özel malzemeler kullanılarak temizlendi. Çalışmalar kapsamında tesisin peyzajı da yenilendi.

PANORAMİK İZMİR MANZARASI

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZULAŞ şirketi tarafından işletilen teleferik tesisinde bulunan 8 kişilik teleferik gondolları, yaklaşık 4 dakikada Balçova Dede Dağı'na çıkarak İzmir'i farklı bir açıdan seyretme olanağı sunuyor. Yolculuk sırasında İzmir'i panoramik ve heyecan verici bir manzaradan seyreden ziyaretçiler, zirvede eşsiz bir doğa içinde, çam ağaçlarının yeşilliğinde, tertemiz bir havada yürüyüş yapabiliyor; tesislerden ve mesire alanlarından faydalanabiliyor.

Haftanın 6 günü hizmet veren Balçova Teleferik Tesisi, pazartesi günleri bakım nedeni ile kapalı. 0–5 yaş arası çocuklara ücretsiz hizmet veren tesisin bilet fiyatları 9 TL.

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DHA