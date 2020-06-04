İzmir'de televizyon şeklinde paravan önlemi büyük ilgi topladı!

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir restoranda koronavirüse karşı alınan önlem restorana gelen müşterilerin beğenisini kazandı. Restoran sahibinin hem sosyal mesafe kurallarına uygun hareket etmek hem de bu işi eğlenceli bir hale getirmek için televizyon şeklinde paravan önlemi uygulamaya başladı.



1 Haziran'dan itibaren yeni normalleşme süreci kapsamında tekrar hizmet vermeye başlayan iş yerlerinde sosyal mesafe kuralı ve maske takılırken, Bornova'daki bir restoran hem yaratıcı hem de eğlenceli bir uygulama başlattı. Restoranda masalara sosyal mesafeyi korumak için televizyon şeklinde paravan yerleştirildi. Çalışanların maske ve eldiven kullanarak hizmet verdiği işletmede, tuzluk, kürdanlık, ıslak mendiller kişiye özel sunuluyor. Görevliler tarafından masa ve sandalyeler özel dezenfekte bezleri ile sürekli temizleniyor.





''MÜŞTERİLER GÜVENLE YEDİKLERİ İÇİN MUTLULAR''



Teması ortadan kaldıran bu uygulama ile müşterilerin gönül rahatlığı ile gelerek yemeklerini yediklerini ifade eden işletme sahibi Ali Gerdan, "Koronavirüsten korunmak için ve halkımızın sağlığı için tüm önlemleri aldık. Herkes rahat bir şekilde yemek yesin diye böyle bir paravan uygulamasını hayata geçirdik. Pandemi döneminde, süreçten çıktığımızda nasıl bir önlem alabiliriz diye düşünürken aklıma böyle bir fikir geldi. Umarız yararlı olur. Gelen müşteriler çok teşekkür ediyorlar, güvenle yedikleri için mutlu olduklarını ifade ediyorlar. Müşterilerimizin sağlığı için herkesin bu tür önlemler almasını tavsiye ederim. Elemanlarımız maske eldiven takıyor. Gerekli tüm tedbirleri aldık" dedi.



''HER YERDE UYGULANMASINI TAVSİYE EDİYORUM''



Uygulamayı çok başarılı bulduğunu ifade eden müşterilerden Umut Durmazer (42), "Kesinlikle her yerde bu tür uygulamaların olmasını tavsiye ediyorum. Güzel bir uygulama. Aynı aileden gelen olduğunda aradaki paravan, işletmeye sorularak kaldırılabiliyor" diye konuştu.



Daha önce böyle bir uygulama görmediğini dile getiren Furkan Durmazer (16) de, "Yapılan paravan bizleri korumak için. Bu dönemde temastan kaçınmak önemli. O yüzden yerinde bir karar ve başarılı bir uygulama. Böyle bir uygulamayı bizlerin sağlığını düşünerek hayata geçiren işletme sahibine ve çalışanlarına teşekkür ederiz" dedi.