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İzmir'de tır işaret levhasına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde tırın ilaçlama yapan kamyonetin arkasındaki işaret levhasına çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.Salih Özen'in kullandığı 34 FF 1979 plakalı tır, İzmir-Aydın otoyolunda Karayollarına ait ilaçlama yapan kamyonetin arkasındaki işaret...

İzmir'de tır işaret levhasına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde tırın ilaçlama yapan kamyonetin arkasındaki işaret levhasına çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Salih Özen'in kullandığı 34 FF 1979 plakalı tır, İzmir-Aydın otoyolunda Karayollarına ait ilaçlama yapan kamyonetin arkasındaki işaret levhasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan tır bariyerlere vurdu. Kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tır sürücüsü kaza yerinde yaşamını yitirdi, ağır yaralanan Karayolları görevlisi E.S. hastaneye kaldırıldı.

Özen'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA




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