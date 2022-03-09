İzmir'de toplu ulaşıma zam! Her ay artacak!

İzmir'de UKOME'nin Mart ayı toplantısından zam kararı çıktı. Yapılan zamla birlikte toplu taşıma araçlarında 4,70 TL olan birinci biniş ücreti 6,5 liraya çıktı. Zamdan dolmuş ücretleri de etkilendi ve 50 oranında zam yapıldı. Alınan karara göre dolmuş için alınan zam kararı 20 Mart tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Dolmuşlarda indi-bindi ücretleri ise 5 TL'den 7,5 TL'ye yükseldi. Öte yandan her ay TEFE/TÜFE oranı kadar ulaşıma zam yapılması kararlaştırıldı.

"ZORUNLU BİR ZAMDI"

İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Taner Uğuz, konuyla ilgili açıklama yaparak, "Yapılan akaryakıt zamlarını hepimiz biliyoruz. Yeni alınan karara göre tarifelere yüzde 50 oranında zam yaptık ama akaryakıta yüzde 240 zam geldi. Zam olmasa kontak kapatma raddesine geldik. Bu zam zorunlu bir zamdı. İstemeyerek de olsa yapmak durumunda kaldık. Bu araçların çalışabilmesi için öncelikli sermayemiz akaryakıttır. Akaryakıta tekrar zam geleceği söyleniyor. Dolmuş ücretleri için alınan zam kararı 20 Mart tarihinde uygulanacak. Bu süreye kadar bu zam da tekrar eriyip gidecek" şeklinde konuştu.