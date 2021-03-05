İzmir'de toplu ulaşımda cumartesi düzenlemesi!

Yüksek riskli iller arasında bulunan İzmir'de normalleşemeye gidilmesi ile birlikte koronavirüs salgınına karşı tedbirler arttırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı toplu ulaşım kuruluşları ESHOT, İzmir Metrosu, İzmir Tramvayı ve İZDENİZ ile TCDD-Büyükşehir ortaklığı İZBAN; cumartesi günleri sefer sıklıklarını artırdı.

ESHOT Genel Müdürlüğü otobüsleri, cumartesi 317 hatta sefer yapacak. Pazar günleri ile hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında ise 146 hatta seferler yapılacak.

METRO, TRAMVAY...

Metroda cumartesi seferleri, 06.00-07.00 ve 20.30-21.00 saatleri arasında 7,5 dakikada bir; 07.00-20.30 saat diliminde 6 dakikada bir; 21.00-00.20 saatleri arasında ise 30 dakikada bir gerçekleştirilecek. Pazar günleri 06.00-00.20 saatleri arasında 30 dakikada bir sefer düzeni sürecek. İşte yeni sefer düzeni;

Tramvay hatlarında cumartesi seferleri, 06.00-21.00 saatleri arasında

Konak Tramvayında 7,5 dakikada bir

Karşıyaka Tramvayında 10 dakikada bir

21.00-00.20 saatleri arasında iki hatta da seferler 30 dakikada bir olacak.

Pazar günleri iki hatta da 06.00-00.20 saatleri arasında 30 dakikada bir sefer gerçekleştirilecek.

Birinci Kordon’da hizmet veren nostaljik tramvay ise cumartesileri 12.00-18.00 saatleri arasında 30 dakikada bir çalışacak; pazar günleri ise sefer düzenlemeyecek.

VAPUR SEFERLERİ

İZDENİZ’de cumartesi gemi seferleri, normal hafta sonu tarifesine uygun olarak Bostanlı-Karşıyaka-Konak; Bostanlı-Karşıyaka-Pasaport-Alsancak ve Karşıyaka-Karantina-Göztepe-Üçkuyular hatlarında ring olarak yapılacak. Bostanlı-Üçkuyular-Bostanlı hattında da saat 08.00’den itibaren programlı araba vapuru seferleri sürecek. Pazar günleri, araba vapuru çalışmayacak; Bostanlı-Karşıyaka-Konak hattında toplam 5 sefer düzenlenecek.

