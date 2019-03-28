İzmir’de trafik kavgası ölümle bitti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde hatalı park etme tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Hatalı park etme kavgasında bir vatandaş, oğlunun gözü önünde bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Bayraklı Gümüşpala Mahallesi 7075 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kent Ekmek Fabrikasında çalışan H.B. (29), ekmek bırakmak için sokağa geldi ve arabasını çapraz olarak park etti. 35 FT 269 plakalı motosikletiyle oğlunu okula götürmek isteyen Veysel Tuna (50), yoldan geçemedi. Bunun üzerine Veysel Tuna, H.B.'yi aracı çekmesi için uyardı ancak H.B., "Git, başka sokaktan geç" cevabını verince ikili arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Araçta bulunan bıçağı alan H.B. bıçağını, oğlu T.T.'nin gözü önünde Veysel Tuna'nın göğsüne sapladı. Olayı gören çevre sakinleri polise haber verirken, olay yerine sağlık görevlileri de sevk edildi. Çevrede bulunan bir özel hastaneye kaldırılan talihsiz adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayı gerçekleştiren H.B. ise gözaltına alındı.

Kaynak: İHA