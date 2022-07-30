İzmir'de trafik kazası! Dolmuşla kamyonet çarpıştı! Ortalık savaş alanına döndü!

İzmir, Buca'da yolcu dolmuşu ile kamyonetin karıştığı kazada 12 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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İzmir'de trafik kazası! Dolmuşla kamyonet çarpıştı! Ortalık savaş alanına döndü!

Akşam saatlerinde Çamlıkule Mahallesi’nde meydana gelen kazada iddiaya göre, 290/5 Sokak’ta ilerlemekte olan B.S. idaresindeki 38 ADM 357 plakalı kamyonet ile 290 Sokak üzerinde seyir halinde olan M.Ö. yönetimindeki yolcu dolmuşu çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta savrularak sokakta bulunan aydınlatma direğine çarparken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, 112 Acil Sağlık ve 110 ekipleri sevk edildi.

İzmir'de trafik kazası! Dolmuşla kamyonet çarpıştı! Ortalık savaş alanına döndü!

İhbar üzerine adrese gelen polis ekiplerince trafik akışı durdurulurken, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yol ortasında yatan yaralılara müdahale edildi. Ardından ambulanslara alınan 12 yaralı çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan, dolmuş şoförünün basit yaralamadan aranması olduğu, kamyonet sürücüsünün ise 98 promil alkollü olduğu öğrenildi.

İzmir'de trafik kazası! Dolmuşla kamyonet çarpıştı! Ortalık savaş alanına döndü!

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