İzmir’de tramvayla taşınan yolcu sayısı 50 milyona ulaştı.

İzmir'de, raylı toplu taşımanın önemli ayaklarından biri olan tramvayla taşınan yolcu sayısı giderek artarken, sadece son dört ayda 15 milyon yolcu taşıyan İzmir Tramvayı, toplamda 50 milyon yolcu taşıyarak kısa zamanda İzmir'in ulaşım ağına önemli katkı sağladı.

İzmir'de uzun yıllar önce hizmet veren tramvay, 64 yıl aradan sonra yeniden hayata geçirilmiş, Konak ve Karşıyaka olarak adlandırılan iki ayrı hatla kentte yaşayanlara hizmet vermeye başlamıştı. 2017 yılında Karşıyaka Tramvayı'nın çalışmaya başlamasıyla yeniden tramvaya kavuşan İzmirliler, büyük ilgi gösterdikleri sistemi kısa sürede benimsedi. 2018'de Konak hattının da devreye girmesiyle tramvay halkın vazgeçilmez toplu ulaşım araçlarından biri oldu.

Her geçen gün artan ilgi yolcu sayılarına yansıdı. Okulların açılmasıyla sefer sıklıkları artırıldı. Konak Tramvayında sabah ve akşam, talebin fazla olduğu saatlerde beş dakika aralıklarla sefer yapıldığı ifade edildi. Günde 90 bin yolcu taşıyan Konak Tramvayında en fazla yolcu girişinin Konak İskele ve Alsancak Gar duraklarında olduğu ifade edildi.

Karşıyaka Tramvayında ise günün büyük bölümünde 7,5 dakika aralıkla sefer yapılarak günde 30 bin yolcu taşınıyor. Karşıyaka hattındaki en yoğun duraklarında, Karşıyaka İskele ve Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu durakları olduğu ifade edildi.

Günde ortalama 30 bin yolcu taşıyan Karşıyaka Tramvayı, 18 Eylül 2019 Çarşamba günü yaklaşık 42 bin yolcu taşıdı. Konak Tramvayında ise rekor yolcu sayısı 9 Eylül 2019 Pazartesi günü yaşandı. Toplam 131 binin üzerinde yolcu Konak Tramvayını tercih etti. İzmir Tramvayı, toplamda 50 milyon yolcu taşıyarak kısa zamanda İzmir'in ulaşım ağına önemli katkı sağladı.

Kaynak: İHA