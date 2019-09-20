İzmir’de üç ilçede uyuşturucu operasyonu

İzmir'in Ödemiş, Kiraz ve Tire ilçesinde düzenlenen operasyonlarda toplam 566 kök Hint keneviri ile 666 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ödemiş'in Kaymakçı Mahallesi'nde yaşayan M.D'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Zanlının evinde ve bahçesinde yapılan aramada 35 kök Hint keneviri, 230 gram esrar, 35 gram kenevir tohumu, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 tabanca bulundu. M.D. gözaltına alındı.

Ekipler, Tire'nin Çobanköy Mahallesi'nde ise 531 kök Hint keneviri ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ş.K. ve A.K., ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kiraz ilçesinde de ihbar üzerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, H.G. ile oğlu M.G'nin evinde 436 gram esrar buldu. Gözaltına alınan baba ve oğlunun işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA