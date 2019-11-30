İstanbul14 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. İzmir’de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 6 kişi gözaltına alındı

İzmir’de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 6 kişi gözaltına alındı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 3 farklı adreste gerçekleştirdikleri operasyon neticesinde 6 kişi gözaltına alındı.

İzmir’de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 6 kişi gözaltına alındı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 3 farklı adreste gerçekleştirdikleri operasyon neticesinde 6 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 3 farklı adrese yönelik düzenlenen operasyonla 228 adet uyuşturucu hap ve 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT