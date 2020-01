İzmir'de uyuz vakalarıyla birlikte ilaç talebi arttı

İZMİR Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Lütfi Çamlı, kentin özellikle Buca, Karabağlar gibi ilçelerinde uyuz vakalarına çok sık rastlandığına dikkat çekerken, eczacılar ise uyuz ilacı talebine yetişememekten yakındı. İzmir Eczacılar Odası Başkanı Tuncay Sayılkan, ilaç talebinin beklenmedik boyutlara ulaştığına dikkat çekerek, "Bazı eczacıların artan talebe bağlı olarak takas yoluyla dahi hizmet vermeye çalıştıklarını biliyoruz" dedi.

İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Lütfi Çamlı, kentte gözleme dayalı bilgilerle uyuz vakalarının artış gösterdiğini belirterek, "Uyuz, dişi parazitin derinin yüzey tabakalarında bir tünel açarak yumurtalarını bıraktığı ve özellikle gece ısının artmasıyla parazitin hareketlenmesi sonrasında kaşıntı ile giden bir enfeksiyondur. Son dönemde İzmir de dahil olmak üzere bazı şehirlerde uyuz vakalarının arttığına dair bildirimler almaktayız. Uyuz doğrudan temasla bulaşan bir enfeksiyondur. Bulaşmayı takiben ortalama 1 ay sonra enfeksiyon bulguları görülür. En bilinen bulgu olan kaşıntı olmasa dahi, bu paraziti vücutta taşıyor olma ihtimalimiz vardır. Bulaştıktan sonra giderek şikayetler artacaktır. Geceleri artan kaşıntı durumunda hastaların doktorlarına başvurmaları uygundur" dedi.

'UYUZ GENEL OLARAK TOPLU YAŞAM ALANLARINDA ORTAYA ÇIKAR'

İzmir'de artan uyuz vakalarını bilimsel olarak ortaya koymak için bazı verilere ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Dr. Çamlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu verilerin kamuoyu ile paylaşılması için İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvurduk. Ancak aldığımız geri bildirimler, uyuz vakalarının arttığı şeklinde. Bu gözleme dayalı bulgular ışığında uyuz vakalarının arttığını söyleyebiliriz. Biz bu uyuz hastalığındaki artışın her sene kış aylarındaki olağan artıştan çok daha fazla ve belirgin olduğunu düşünüyoruz. Uyuz, genel olarak toplu yaşam alanlarında ortaya çıkar. Uygunsuz yaşam koşulları, kötü hijyenik ortam, barınma koşullarının çok uygun olamaması gibi durumlarında da uyuz hastalığında artış olur. Suriyeli mültecilerin bulunduğu bölgelerde bu hastalığın görüldüğüne yönelik açıklamalar var. Bu hastalık dünyanın her yerinde, her yaş grubunda görülebilen bir hastalıktır. Özellikle barınma ve yaşam koşullarının uygun olmadığı belli kesimlerde daha fazla görülebilir. Suriyeli mültecilerde bunun daha sık görüldüğüne dair net bir veri yok. Ancak eğer böyle bir şey ortaya çıkarsa bile o zaman sorgulamamız gereken mültecilerin yaşam koşulları, yeterli sağlık desteği alıp alamamaları olacaktır."

'ARTAN TALEBE BAĞLI OLARAK TAKAS YÖNTEMİ'

İzmir Eczacılar Odası Başkanı Tuncay Sayılkan da, uyuz ilacı talebinin beklenmedik boyutlara ulaştığına dikkat çekerek, "Uyuz vakası uzun zamandır Türkiye'de bu kadar yoğun yaşanmıyordu, dolayısıyla ilaç firmalarının da üretimi düşük miktardaydı. Ani bir artış meydana gelince, bu ilaçlarla ilgili sıkıntı ortaya çıktı. Bazı eczacıların artan talebe bağlı olarak takas yoluyla dahi hizmet vermeye çalıştıklarını biliyoruz. Şu anda firmalarla görüştük ve ekstra üretimle ilgili çalışmalar yapıyorlar" dedi.

İzmir'in belli bölgelerinde, özellikle çok göç alan yerlerde uyuz vakalarının ortaya çıktığını söyleyen Sayılkan, "Uyuz konusunda malzemelerle temas çok önemli ve burada da hijyen sorunu ortaya çıkıyor. Eczacılar olarak bu hastalıkla ilgili ilaçlarda zaman zaman sorun yaşıyoruz. İzmir'in Buca, Karabağlar gibi bölgelerinde bu ilaçla ilgili yoğun talep var. Öte yandan bazı vatandaşlar ise kendiliğinden bu hastalıktan şüphelenip ilaç satın alarak tedavi yoluna gidiyorlar. Her kaşıntı ya da her alerjik görünüm uyuz değildir, bunun teşhisinin doğru konması gerekiyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA