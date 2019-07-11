İzmir'de üzerlerine yıldırım düşen baba ve kızı öldü (3) İzmir'in Kınık ilçesinde, yağmur başlayınca kurutmak için bıraktıkları tütünlerin üzerini naylon ile örtmek isterken yıldırım düşmesiyle yaşamını yitiren çiftçi Bayram Türkmen ile kızı Tülin Türkmen'in Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi Morgu'ndaki cenazeleri savcının...

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BABA-KIZA OTOPSİ YAPILACAK İzmir'in Kınık ilçesinde, yağmur başlayınca kurutmak için bıraktıkları tütünlerin üzerini naylon ile örtmek isterken yıldırım düşmesiyle yaşamını yitiren çiftçi Bayram Türkmen ile kızı Tülin Türkmen'in Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi Morgu'ndaki cenazeleri savcının ön otopsininin ardından, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Yapılacak otopsinin ardından baba- kızın cenazelerinin yarın Kınık'ın kırsal Taştepe Mahallesi'ne getirilip, buradaki mezarlıkta yan yana toprağa verileceği öğrenildi. FOTOĞRAFLI DHA



