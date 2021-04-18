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  3. İzmir’de vahşi cinayet! Annesinin eski kocasına kurşun yağdırdı

İzmir’de vahşi cinayet! Annesinin eski kocasına kurşun yağdırdı

İzmir Kemalpaşa'da bir kişi, annesinin eski eşini pompalı tüfekle 4 el ateş ederek öldürdü. Zanlının 3 ay önce uyuşturucu suçundan cezaevinden çıktığı öğrenildi.

İzmir’de vahşi cinayet! Annesinin eski kocasına kurşun yağdırdı

İzmir Kemalpaşa'da pompalı tüfek cinayeti yaşandı. Olay, öğlen saatlerinde İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Armutlu mevkii Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 35 yaşındaki M.A. isimli şahıs, annesinin 10 yıl önce evlenip sonra boşandığı eski eşi 55 yaşındaki Mahmut Karşıcı'yı annesinin evinin önünde gördü. Bu sırada aracında olan M.A., aracından inerek Karşıcı'ya pompalı tüfekle 4 el ateş etti. Çevredekilerin olayı görmesinin ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Karşıcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

CEZAEVİNDEN 3 AY ÖNCE ÇIKMIŞ

Karşıcı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, 3 ay önce uyuşturucu suçundan cezaevinden çıktığı öğrenilen M.A., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öte yandan M.A.'nın, Karşıcı'nın annesi hakkında olumsuz konuşması sebebiyle cinayeti işlediği iddia edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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