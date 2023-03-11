İzmir'de yağış hayatı olumsuz etkiledi! Yollar göle döndü

İzmir’in Aliağa ilçesinde etkili olan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi.

Melahat Ersoy
Editör
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İzmir'de yağış hayatı olumsuz etkiledi! Yollar göle döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından sağanak yağış İzmir’de etkili oldu. Öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış, Aliağa’da da cadde ve sokakları göle çevirdi. Yağmur, sürücü ve vatandaşlara da zor anlar yaşattı.

PAZAR YERİNİ SU BASTI

Öte yandan Hacı Ömerli Mahallesi'nde dört vatandaş köprü altında biriken sular sebebiyle araçlarında mahsur kaldı.

İzmir'de yağış hayatı olumsuz etkiledi! Yollar göle döndü

Vatandaşlar kepçe yardımı ile mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Sağanakla beraber Aliağa Kapalı Pazar Yeri'ni de su bastı. O sırada pazar yerinde satış yapan esnaf zor anlar yaşadı.

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