İzmir'de yanan ormanlar için sahneye çıkacaklar

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sahneye konulacak "Yıldız Tozu" adlı tiyatro oyunundan elde edilecek gelir, İzmir'de yanan ormanlar için oluşturulan kampanyaya bağışlanacak.

Balıkesirli tiyatro sanatçısı Enver Öksüz tarafından sahnelenecek oyunun bilet gelirleri, İzmir'de yanan ormanların yerine dikilecek fidanlar için harcanacak.

Hazırladıkları proje hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Öksüz, tiyatronun yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de ilgilendiklerini, İzmir'de yanan ormanlar konusunda bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Oyunun gelirlerini yanan ormanlar için toplanan bağış havuzuna aktaracaklarını dile getiren Öksüz, "İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iletişime geçtik. Herkesi bu anlamlı projeye destek olmayı bekliyoruz." dedi.

Ayvalık Sanat Fabrikası'nda sahnelenecek oyunun bilet fiyatının 30 lira olduğu ve biletlere ilginin yoğun olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA