İzmir’de yasağa uymayan bin 456 kişiye 2 milyon 889 bin lira ceza kesildi

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan bin 456 kişiye toplamda 2 milyon 889 bin lira para cezası uygulandığı öğrenildi.

İçişleri Bakanlığından yayınlanan genelgenin ardından hasta sonu 31 ilde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. İzmir emniyetinden alınan bilgilere göre, bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında İzmir kent merkezi ve dış ilçelerde yapılan kontrollerde yasağa uymayan 15 kişiye adli işlem ve bin 441 kişiye idari işlem yapıldığı bildirildi. Toplamda bin 456 kişiye toplam 2 milyon 889 bin lira para cezası uygulandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA