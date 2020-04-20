İzmir’de yasağa uymayanlara 1456 kişiye 2 milyon 889 bin TL ceza uygulandı

KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 31 şehirde uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması süresinde İzmir'de yaşanan ihlallerden dolayı 1456 kişiye toplamda 2 milyon 889 bin TL para cezası kesildi.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı sona erdi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yanı jandarma ekipleri şehrin hemen her noktasında 48 saat boyunca denetimlerini sürdürdü. İzmir'de büyük çoğunlukla yasağa uyulduğu gözlenirken, bazı vatandaşların yasağın sona ermesinin hemen ardından araçlarıyla birlikte yola çıktığı görüldü.

İl genelinde yapılan denetimler kapsamında sokağa çıkma yasağına uymayan 1456 kişiye idari işlem yapılırken, toplamda 2 milyon 889 bin TL para cezası kesildiği belirtildi.

Bu arada trafik denetlemesine takılan ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan, ekiplere yaptıkları çalışmadan ötürü teşekkür etti.

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Kaynak: DHA