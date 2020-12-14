İzmir'de yaşanan selden kötü haber! 1 kişi hayatını kaybetti
İzmir'in Menderes ilçesinde sokağa çıkma yasağında dışarı çıkan 5 kişiden 3'ü yaşanan selde seyir halinde olan araçtan kendilerini kurtarırken 2 kişinin ise arama çalışmaları ekipler tarafından devam ediyordu. Son gelen bilgiler ışığında aranan iki kişiden birinin cansız bedeni dere yatağında bulundu.
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14 Aralık 2020 Pazartesi 12:08
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