İzmir'de yaşanan selden kötü haber! 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Menderes ilçesinde sokağa çıkma yasağında dışarı çıkan 5 kişiden 3'ü yaşanan selde seyir halinde olan araçtan kendilerini kurtarırken 2 kişinin ise arama çalışmaları ekipler tarafından devam ediyordu. Son gelen bilgiler ışığında aranan iki kişiden birinin cansız bedeni dere yatağında bulundu.