İzmir’de yaşlılar yasağa rağmen pazarlara çıktı

Korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağına rağmen İzmir'in Konak ilçesinde yaşlılar pazara çıkıp alışveriş yaptı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı 65 yaş üzeri vatandaşlar için uygulamaya geçen sokağa çıkma yasağına bazı yaşlılar riayet etmiyor. İzmir'in Konak ilçesindeki Yenişehir pazar yerinde birçok yaş grubundan insanın oluşturduğu kalabalığın yanı sıra 65 yaş üzerindeki vatandaşlar ve esnaflar sağlıklarını riske attı. Kazançlarında eskiye kıyasla oldukça azalma olduğuna dikkat çeken pazar esnafı ise, yaşlı vatandaşlara dışarı çıkmamaları ikazında bulundu.

"Pazara yaşlı babamla geliyordum, bugün evde bıraktım"

Pazar esnaflarından Baki Erdoğan, yaşlı babasıyla birlikte gittiği pazara bugün tek geldiğini söyledi. Erdoğan, "İşlerde bir hayli azalma var. Aldığımız malı bitiremiyoruz. Akşam 4 oldu mu pazar dağılıyor. Bugün itibarı ile 65 yaş üstünün sokağa çıkma yasağı başladı. Ben babamla birlikte geliyordum ama o bugün pazara gelmedi. Bazı müşteriler neden eldiven takmadıkları konusunda esnafa uyarıda bulunuyor. Önlem amacıyla maske ve eldiven takıyoruz. Mesela cevizciye neden takmıyorsun diye soruyorum, "Bana bir şey olmaz" diyor. Müşterilere ürünü seçtirmiyoruz. Bazen inat ediyorlar. Elimizden geldiğince önlem almaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Koronadan korkmuyoruz, bize bir şey yapamaz"

Pazarda tezgah açan esnaf Ümit Altınışık ise, korona virüsünden korkmadıklarını dile getirerek, eldiven takmamayı tercih ettiğini söyledi. Altınışık, "Yüzde 30-40'lık bir düşüş var işlerde. Yine de ekmeğimiz çıkıyor. 65 yaş üstü vatandaşlarımızı nadir de olsa görüyoruz pazarda. Devletin sözünü dinlesinler. Eldivenlerimiz var ama biz takmak yerine cebimizde taşıyoruz. Neden cebimizde taşıyoruz, çünkü yırtılıyor. Kaliteli bir ürün değil. Ben de takmamayı tercih ettim. Biz Türk milletiyiz. Koronadan korkmuyoruz. Koronayı döveriz, o bize bir şey yapamaz" dedi.

"Mecbur çıkıyoruz pazara"

Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeyen 71 yaşındaki pazar esnafı ise mecburen dışarı çıkarak pazarda satış yaptığını söyledi. Yaşlı adam, "Açız, mecbur çıkıyoruz pazara. Hanımımı kaybettim, tek başıma yaşıyorum. Geçinebilmek için pazarda satış yapıyorum. Ben 71 yaşındayım. Emekli maaşımla geçinemiyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA