İzmir'de yeni kısıtlama: Sahil kenarında oturmak ve piknik yapmak yasaklandı

İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan yeni önlemler duyuruldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs süreci kapsamında vaka artışı küresel çapta 60 milyona yaklaşırken ülkemizde de son zamanlarda hızlı yükseliş söz konusu. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı'nın Koronavirüs Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda aldığı kısıtlamalara ek olarak, vaka sayısı yüksek olan bazı kentler de kendi önlemlerini oluşturuyor.

İzmir Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan önlemleri internet sitesinde yaptığı duyuru ile kamuoyuna sundu. Alınan tedbirler kapsamında, pazarlarda gıda maddesi dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmemesi, bitpazarlarının kapatılması, sahil kenarları ve mesire alanları gibi yerlerde oturmanın ve piknik yapmanın yasaklanması gibi bir çok yeni kısıtlama bulunuyor. İşte valilik tarafından yapılan açıklamanın tam metni:

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

İlimiz İl Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 23 üncü maddesinde yazılı üyelerin katılımı ile İzmir Valisi Yavuz Selim KÖŞGER başkanlığında toplanmıştır. Yapılan toplantıda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla;

-İlimiz dahilinde mutat gün ve yerlerde kurulan pazarlarda gıda maddesi dışında satış yapılmasına izin verilmemesine,

-Semt aralarında veya belirlenmiş alanlarda faaliyet gösteren bitpazarı olarak adlandırılan pazarların faaliyetlerinin ileri bir tarihe kadar durdurulmasına,

- Sahil bantları, mesire, piknik alanlarında; piknik yapmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetler nedeni ile çok yakın mesafede bir arada bulunabilecekleri, bu durumun hem kendi sağlıkları hem de başta virüsle mücadelede en temel önlem olan vatandaşların evde kalma duygusunu zaafa uğratarak toplum sağlığı açısından risk oluşturabileceği, nedeni ile vatandaşlarımızın sahil bantları, park mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında; sandalye veya oturarak piknik yapmak faaliyetleri yapmalarının yasaklanmasına,

Ayrıca; Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alına son tedbirler çerçevesinde lokanta ve restoranların (masalarda müşteri kabul etmeksizin) sadece paket servis ve gel al şeklinde hizmet verebilecekleri düzenlenmiştir. Bazı AVM’lerde ortak alanlarda bulunan masaların kaldırılmadığı, bunun sonucu olarak ise retoran/fast food’lardan paket servis alan müşterilerin bu masalarda aldıkları yiyecekleri tükettikleri, bu durumunda salgınla mücadeleyi olumsuz etkilemesi nedeniyle;

-AVM’lerin ortak alanlarında bulunan masa ve sandalyelerin bir an evvel kaldırılmasının sağlanmasına,

-Ortak alanlardaki masa ve sandalyelerin kaldırılması sonrasında, paket servis alan kişilerin AVM içerisinde buldukları boş alanlara oturmak suretiyle kalabalıklar oluşturmasına ve salgınla mücadele ile uyumlu olamayan görüntülere yol açmasına engel olunmasına,

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliğiyle karar verilmiştir.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.