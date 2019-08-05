İzmir’de yerleşim yerlerine yakın alanda korkutan orman yangını

İzmir'in Konak ilçesinde, akşam saatlerinde yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan orman yangını korkuttu.

Edinilen bilgiye göre orman yangını, Konak ilçesi Çınartepe Mahallesi'nde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 8 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ve itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın, mahalledeki vatandaşları da sokağa döktü. İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerde bölgeye gelerek güvenlik önlemi aldı. Havadan ve karadan yapılan müdahale sonrasında yangın güçlükle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA