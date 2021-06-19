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  3. İzmir'de yolcu minibüsleri kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı!

İzmir'de yolcu minibüsleri kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı!

İzmir'in Bornova ilçesinde, 2 minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki minibüste de yangın çıktı. 6 kişinin yaralandığı olayda alev alan minibüsler, kullanılmaz hale gelirken o anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kayda alındı.

İzmir'de yolcu minibüsleri kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı!

İzmir Bornova'da sabah saatlerinde Gültepe-Pınarbaşı hattında çalışan minibüsle, Pınarbaşı-Eskiçamlık hattında yolcu taşıyan minibüs sokak kesişiminde burun buruna geldi. 

Frene bile basmaya fırsat bulamayan şoförler çarpışmayı engelleyemedi. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan minibüs şoförleri B.D. ve T.K. ile yolcular H.M., Suriye uyruklu Y.M., M.L. ve M.H.H. ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

İzmir'de yolcu minibüsleri kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı!

Kazayla birlikte alev alan minibüsler dakikalarca yandı. İki araç da kullanılmaz hale gelirken tedaviye alınan yaralıların da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

İzmir'de yolcu minibüsleri kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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