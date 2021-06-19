İzmir'de yolcu minibüsleri kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı!

İzmir Bornova'da sabah saatlerinde Gültepe-Pınarbaşı hattında çalışan minibüsle, Pınarbaşı-Eskiçamlık hattında yolcu taşıyan minibüs sokak kesişiminde burun buruna geldi.

Frene bile basmaya fırsat bulamayan şoförler çarpışmayı engelleyemedi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan minibüs şoförleri B.D. ve T.K. ile yolcular H.M., Suriye uyruklu Y.M., M.L. ve M.H.H. ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayla birlikte alev alan minibüsler dakikalarca yandı. İki araç da kullanılmaz hale gelirken tedaviye alınan yaralıların da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.