İzmir’de zeytinlik alanda yangın

İzmir'in Bayındır ilçesinde zeytinlik alanda yangın çıktı. Yangın, ekiplerce kontrol altına alındı.

Edinilen Bilgiye göre, saat 21.15 sıralarında Elifli köyünde bulunan zeytinlik alanda henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı. Köylülerin ihbarı ile kısa sürede olay yerine gelen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 6 arazöz ile yangına müdahale etti. Yapılan çalışmalar neticesinde, yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: İHA