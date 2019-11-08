İzmir'de zincirleme trafik kazaları: 1 ölü, 6 yaralı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, 8 aracın karıştığı iki zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 6 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İzmir Çevre Yolu Otogar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, 3 aracın kaza yaptığını gören bir sürücü otomobili ile yavaşladı. Bunun üzerine arkadan gelen 4 araç duramayarak art arda çarpıştı. Zincirleme trafik kazasında, araçlarda bulunan Nurten Oto (80), Filiz C, Yusuf Y, Songül O, Okan M. ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulansa çevre hastanelere kaldırıldı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Nurten Oto, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralılardan Filiz C'.nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, önde meydana gelen 3 aracın karıştığı diğer zincirleme trafik kazasında da bir kişinin yaralandığı öğrenildi.

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Kaynak: DHA