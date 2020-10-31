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  3. İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremin sesi ortaya çıktı!

İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremin sesi ortaya çıktı!

İzmir'in Seferihisar ilçesinde saat 14.51'de meydana gelen 6,6'lık depremin anında kaydedilen ürkütücü sinyal sesini ortaya çıktı. İşte o 16,54 kilometre derinlikten gelen depremin sesi...

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31 Ekim 2020 Cumartesi 15:57
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