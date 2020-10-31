İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremin sesi ortaya çıktı!
İzmir'in Seferihisar ilçesinde saat 14.51'de meydana gelen 6,6'lık depremin anında kaydedilen ürkütücü sinyal sesini ortaya çıktı. İşte o 16,54 kilometre derinlikten gelen depremin sesi...
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31 Ekim 2020 Cumartesi 15:57
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