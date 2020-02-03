İzmir'deki ağaçlar, kimliği belirlenemeyen kişi tarafından yakıldı

İzmir Konak Meydanı'nda metro istasyonunun önünde bulunan çam ağaçlarından biri, dün akşam saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından yakıldı. Yan taraftaki diğer 2 ağaca sıçrayan alevlere ise, vatandaşların ihbarı üzerine müdahele edildi.

Bölgeye kısa sürede itfaiye ekipleri sevkedilirken, su sıkılarak müdahele edildi ve söndürüldü. Vatandaşlar ise yaşanan bu olayları şaşkınlık ve panik içinde takip ederken, polis olay ile alakalı soruşturma başlattı.