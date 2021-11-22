Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. İzmir'deki deprem konutlarının teslim tarihine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bizzat yerinde sevinçlerini paylaşacağını da sözlerine ekledi. Bu kapsamda İzmir'deki deprem konutları ne zaman teslim edilecek? | İzmir deprem konutları teslim tarihi nedir? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

İZMİR'DEKİ DEPREM KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 Kasım Cuma günü İzmir'deki deprem konutlarının teslim edileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sözlerime Cuma günü bizzat yerinde sevinçlerini paylaşacağım, İzmirli kardeşlerimle başlamak istiyorum. 30 Ekim'de İzmir'de acı bir deprem yaşadık. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Depremi ilk anından itibaren hükümet olarak tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın imdadına koştuk. Deprem anından itibaren Bakanlarımızla, AFAD'la Kızılay'la ilgili tüm kurumlarımızla sahadaydık. Evleri yıkılan vatandaşlarımızın bir an önce yuvalarına kavuşturmak için harekete geçtik.

Yaşanan depremin ardından Elazığ'da 23 bin 677 konut, Malatya'da 6 bin 880 konut yaparak, bir yıl geçmeden vatandaşlarımıza teslim etmeye başlamıştık. İzmir'de de aynı hızda konutlarımızı inşa ettik. Hazırlıkları tamamlayarak yıkılan evlerin yerine yeni konutların temellerini 22 Şubat'ta attık. Bayraklının 3 mahallesinde 7 ayrı bölgede bin 391 konut inşa ettik. İnşallah Cuma günü bu konut ve dükkanları vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Nasıl 19 yıl boyunca verdiğimiz sözleri tuttuysak, İzmir'de de bir sözümüzü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Milletimizin hak ve özgürlükleri ile refahı konusunda yaşanan hiçbir gelişme kolay olmamıştır. Çok partili siyasi hayata geçişimizden sonra milli iradenin üstünlüğünü tanımak yerine tek parti faşizmini destekleyen her zaman olmuştur. Milletimize ağır maliyetler yükleyen bu sistemin ekonomik zorlukları da vardır.

İZMİR DEPREM KONUTLARI TESLİM TARİHİ NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada deprem konutlarının teslim tarihini 26 Kasım Cuma olarak duyurdu.