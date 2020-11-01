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İzmir'deki depremde can kaybı 49'a yükseldi

AFAD, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 49 olduğunu, 214 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

İzmir'deki depremde can kaybı 49'a yükseldi

İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 49'a yükseldi. 214 kişinin hastanelerde tedavisi devam ediyor. 

İzmir'deki depremde can kaybı 49'a yükseldi

CAN KAYBI ARTIYOR

07:00 AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 07.00 itibarıyla depremin ardından 40'ının büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere, 812 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

5:30 AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 05.30 itibarıyla depremin ardından 40'ının büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere, 786 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, 1'i boğulma nedeniyle olmak üzere 42 vatandaşın depremde hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, yaralanan 896 kişiden 667’sinin taburcu edildiği, 229 kişinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

İzmir'deki depremde can kaybı 49'a yükseldi

9 BİNADA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Depremde ağır hasar gören toplam 17 bina ile başlatılan, dün 9 binada yoğunlaşılan arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalan depremzedelere ulaşmak için zamana karşı mücadele veriliyor.

Çalışmaların ikinci gününde 16 yaşındaki İnci Okan ve 55 yaşındaki Ahmet Çitil'in yaralı olarak ulaşıldığı Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında, beton parçalarının arasında yardım bekleyenlere ulaşmak için hassas bir çalışma yürütülüyor.

İzmir'deki depremde can kaybı 49'a yükseldi

Deprem öncesi 8 katlı olan, deprem sonrası tamamen çöken apartmanda ekipler, vinç ve iş makinaları yardımıyla alt katlara yaşam koridorları açmaya çalışıyor.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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