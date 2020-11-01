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  3. İzmir'deki depremde can kaybı 51'e yükseldi

İzmir'deki depremde can kaybı 51'e yükseldi

AFAD, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 49 olduğunu, 214 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

İzmir'deki depremde can kaybı 51'e yükseldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, son yaptığı açıklamada depremde hayatını kaybeden vatandaşların sayısının 51'e yükseldiğini yaralı sayısını ise 896 açıkladı.

Fuat Oktay, açıklamasında "Bölgede toplamda 831 artçı sarsıntı yaşandı. Bölgede 26 ağır hasarlı acil yıkılması gereken bina bulunuyor. Bornova'da 4 ağır hasarlı bina, 1 orta hasarlı bina, Bayraklı'da 6 yıkık bina, 7 acil yıkılacak bina ve 9 bina ağır hasarlı 3 bina da orta hasarlı olarak tespit edilmiş durumda. Seferihisar'da herhangi bir yıkık ağır hasarlı binamız yoktur." ifadelerini kullandı. 

07:00 AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 07.00 itibarıyla depremin ardından 40'ının büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere, 812 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

İzmir'deki depremde can kaybı 49'a yükseldi

9 BİNADA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Depremde ağır hasar gören toplam 17 bina ile başlatılan, dün 9 binada yoğunlaşılan arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalan depremzedelere ulaşmak için zamana karşı mücadele veriliyor.

Çalışmaların ikinci gününde 16 yaşındaki İnci Okan ve 55 yaşındaki Ahmet Çitil'in yaralı olarak ulaşıldığı Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında, beton parçalarının arasında yardım bekleyenlere ulaşmak için hassas bir çalışma yürütülüyor.

İzmir'deki depremde can kaybı 49'a yükseldi

Deprem öncesi 8 katlı olan, deprem sonrası tamamen çöken apartmanda ekipler, vinç ve iş makinaları yardımıyla alt katlara yaşam koridorları açmaya çalışıyor.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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