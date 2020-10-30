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İzmir'deki depremden iç acıtan görüntü!

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD'ın açıklamasına göre 202 kişi yaralandı, 6 kişi hayatını kaybetti. Depreme ilişkin iç acıtan görüntüler gelmeye devam ediyor.

AFAD'dan yapılan açıklamada İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya, yaralananların sayısının da 202'ye yükseldiğini belirtildi. İzmir'de meydana gelen depreme ilişkin sosyal medyada iç acıtan görüntüler paylaşılıyor.

İzmir depremi ile ilgili üzücü görüntüler gelmeye devam ediyor.Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü yürekleri yaktı. Bir babanın "Yavrum benim kaldılar içeride, kaldılar" diye ağlayarak harabeye dönen banın kalıntıları arasında dolaştığı görülüyor.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

İzmir'deki deprem sonrası AFAD'da hayati önleme sahip uyarılar geldi.

AFAD'dan yapılan açıklama şu şekilde:

 "Hasarlı yapılara girilmemeli, yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Doğalgaz ve su vanaları, elektrik şalterleri kapatılmalıdır" 

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Editör Ekibi


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