İzmir'deki o kooperatif ikinci kez denetime alındı

İZMİR ile Urla arasında yolcu taşımacılığı gerçekleştiren Urla Birlik Motorlu Taşıtlar Kooperatifi'nin kararıyla 21 gün sefer yapıp, 21 gün yapamayan minibüs sahibi Kenan Gürtürk'ün, Ticaret Bakanlığı'na verdiği şikayet dilekçesi sonrası ikinci kez inceleme başlatıldı. Urla Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında hazırladığı fezlekeyi tamamlayıp, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

Üyelerinin İzmir ile Urla arasında sefer yaptığı Urla Birlik Motorlu Taşıtlar Kooperatifi'nce 2013 yılında alınan kararla araç sayısının fazla olması nedeniyle kooperatif bünyesindeki 77 minibüsten 39'unun çalışmasına karar verildi. Buna göre, her sene yapılan genel kurulda, hattını kiraya vermek isteyenler ile minibüslerini kendileri kullanıp, sefer yapmak isteyenler belirlenmeye başlandı. Örneğin; 50 hat sahibi, minibüsünü kullanıp sefer yapmak istiyor, 27'si ise kiraya vermek istiyor. Buna göre, söz konusu 27 hat, diğer 50 hat sahibinin 27'si tarafından kiralanıyor. Sonuç olarak 27 kişi bir sene sonraki genel kurula kadar 2 hat sahibi, 23 kişi ise tek hat sahibi oluyor. Her araçla 21 gün sefer yapılıp, 21 gün çalışılmıyor. Yani yılda 6 ay çalışma hakkına sahip olunuyor. Kendi hattı dışında 27 hattan en az 1'ini kiralayan hat sahipleri ise boş kalmıyor. 2 hat sahibi olanlar, tek araçla yıl boyu sürekli sefer yapma imkanına kavuşuyor.

UYGULAMAYA KARŞI ÇIKTI

Hat kiralayamayan ve bu uygulamaya karşı çıkan Kenan Gürtürk'ün, 35 UHG 62 plakalı İzmir- Urla seferinin yapıldığı ticari minibüsüyle de genel kurul kararıyla 21 gün sefer yapılıp, 21 gün yapılmamasına karar verildi. Yıllardır alınan bu kararların, Kooperatifler Kanunu'ndaki "Ortaklar hak ve vecibelerde eşittirler" maddesine aykırı olduğunu düşünen Gürtürk, İzmir Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'ne dilekçe verdi. Gürtürk, ardından Ankara'ya giderek, Ticaret Bakanlığı'na dilekçesini iletti. Bu gelişmeler üzerine Ticaret Bakanlığı, S.S. 20 No'lu Urla Birlik Motorlu Taşıtlar Kooperatifi ile ilgili denetim başlattı. Bakanlık müfettişleri, genel kurulda alınan kararları ve kooperatifin işleyişini incelemeye aldı. Yaklaşık 3 ay süren inceleme sonunda bakanlık müfettişleri, kooperatif genel kurulunun taşıma konularının tür ve niteliği göz önüne alınarak, taşıma işlerinin sıra ve düzenlenmesinde yetkili olduğunu söyleyerek, kooperatifi haklı buldu. Ancak bunun yanında kooperatifin tahsilat, tediye ve tahakkuk işlemlerinin muhasebe defterlerine eksiksiz, doğru ve zamanında yapılmadığı gerekçesiyle kooperatife 16 bin 224 TL idari para cezası kesildi.

İKİNCİ KEZ DENETİME ALINDI

Kenan Gürtürk, müfettişin bu raporu sonrası İl Ticaret Müdürlüğü'ne yeni bir dilekçe daha yazdı. Dilekçesinde, müfettişlerin önceki denetimde kooperatife çeşitli uyarılarda bulunduğunu; ancak kooperatifin bu uyarılara aykırı hareket etmeye devam ettiğini belirten Gürtürk, kendisinin sefer sırası konusunda yaşadığı mağduriyetin de söz konusu müfettişler tarafından yeterli derecede incelenmediğini, kooperatifin bu konu hakkında daha etkili ve özenli incelemeye tabi tutulması gerektiğini bildirdi. İl Ticaret Müdürlüğü, yaklaşık 1 hafta önce Gürtürk'e gönderdiği yazıyla kooperatif hakkında yeni idari soruşturma başlatıldığını kaydetti.

'YASALARA UYGUN DEĞİL'

Evinin kira olduğunu ve kredi borçlarının bulunduğunu belirten, 2 çocuk babası Kenan Gürtürk, şöyle konuştu:

"Bu sefer düzenleme şekli hukuksuzdur, yasalara uygun değildir; ancak kooperatifin genel kurulu, kanunları göz ardı ederek, istediğine istediği kadar sefer yaptırıyor. Benim ticari aracım 21 gün yatıyor, 21 gün çalışıyor. Yani yılda 6 ay yatıp 6 ay sefer yapıyor. Niye? Ben başka bir hat kiralayamadığım için. Bunun izahını yapabilecek birisi var mı? Ben adalet istiyorum. İlk yapılan denetimlerde, ben bakanlık müfettişlerinin beni mağdur ettiğini ve konuyu derinlemesine araştırmadıklarını düşündüğüm için ikinci kez başvurdum. Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı'ndan bana gönderilen tebligatta, kooperatifin tekrar denetime alındığı bildirildi. Yaklaşık 2 yıldır bu hukuksuzlukla mücadele ediyorum. Benim, çocuklarım, eşim ve bakmakla sorumlu olduğum bir ailem var. Beni ve benim gibi diğer arkadaşları mağdur etmeye hiç kimsenin hakkı yok. Kooperatifin yanlış yönetmeliği, Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından taraflı ve yüzeysel değil, etkili ve objektif bir incelenmeye tabii tutulmalıdır. Bu yapılana kadar tüm hukuki haklarımı kullanmaya devam edeceğim."

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DHA