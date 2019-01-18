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  3. İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 41 kişi gözaltına alındı (2)

İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 41 kişi gözaltına alındı (2)

İzmir merkezli İstanbul, Ankara, Adıyaman, Aydın ve Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 41'e yükseldi.

İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 41 kişi gözaltına alındı (2)

GÖZALTI SAYISI 41 OLDU

İzmir merkezli İstanbul, Ankara, Adıyaman, Aydın ve Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 41'e yükseldi. Drone da kullanılan operasyonlarda 2 adet ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Şüphelilerin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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DHA

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