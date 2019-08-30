İzmir’deki yanan ormanlık alanda büyük buluşma

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, orman yangınının yaralarını sarmak için İzmirlilerle yanan ormanlık alanda buluştu.

İzmir'de çıkan ve yaklaşık 3 gün sonra kontrol altına alınarak söndürülen orman yangınının yaralarını sarmak için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Gel, gör, koru" diyerek tüm İzmirlileri davet ettiği İzmir Buluşmalarının dördüncüsü gerçekleşti. "Ormanİzmir" başlığıyla yapılan buluşma, yangında hasar gören bölgelerden Menderes'e bağlı Efemçukuru Devedüzü mevkiinde yapıldı. İzmir buluşmasına CHP'li İzmir milletvekilleri, CHP'li belediye başkanları ve ilçe başkanları, meclis üyeleri, akademisyenler, uzmanlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Konuşmaların ardından ünlü Piyanist Gülsin Onay, katılımcılara mini bir konser verdi.

"İzmir'den çok anlamlı bir başlangıç yapacağımıza inanıyoruz"

Açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bugün 30 Ağustos; yani bu topraklarda huzur içinde yaşayalım diye atalarımızın gözlerini kırpmadan can verdikleri günün 97. yıldönümü. Atalarımızın aziz hatırasına sahip çıktığınız için hepinizi kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu topraklardan umudu kesmemek için çok nedenimiz var. Bugün İzmir'den çok anlamlı bir başlangıç yapacağımıza inanıyoruz" dedi.

"İmara açtırmayacağız"

Ormanlar için siyaseti bir kenara bırakacaklarını söyleyen Soyer, "Büyük bir felaket yaşadık bu topraklarda. Her ne kadar 500 deseler de burada 5 bin hektarlık alan yandı. Şunu bir kez daha çok net söylemeliyim ki; bu alanın bir metrekaresini bile imara açtırmayacağız. Orman Genel Müdürlüğü ve Tarım Bakanlığımızla birlikte çalışacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Ağacın, fidanın, ormanın siyaseti olmaz. İzmir'den tüm Türkiye'ye böyle bir ders vereceğiz. Ağacımız için; siyasi görüşleri, dini ve etnik farklılıkları bir kenara bırakıp el ele çalışacağız" ifadelerini kullandı.

9 Eylül'de kampanya başlıyor

Soyer, İzmir'i Avrupa yeşil başkenti yapmak istediklerinin altını çizdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, "3 bin 800 hektarlık ormanlık alanı İzmir'e kazandıracağız. Şehrimiz, Avrupa yeşil başkenti olmaya aday olacak. Bu hedefi İzmir'in önüne koyacağız. Yapacağımız her şeyi stratejik planımıza dahil edeceğiz. İzmir'de gördüğümüz en büyük eksiklik herkesin tek başına iyi şeyler yapıyor olması. Bu şehirde yapılmak istenen iyi şeyleri koordine edeceğiz. Bir bağış kampanyası başlatacağız. 9 Eylül'de İzmir Enternasyonel Fuarında birçok sanatçı konser verecek. 10 TL'den bilet satılacak ve sanatçılar hiç para almayacak. Orada toplanan paralar kampanyamızın ilk bağışları olacak. Bağış toplanmasıyla ilgili meclisten karar çıkaracağız. Konser yapılacak alana ağaçlandırma yapacağımız alanların haritalarını koyacağız. Kim ne kadar ağaç dikmek istiyorsa orada göreceğiz" dedi.

Her bebeğe bir fidan

Toplanan paralarla neler yapılacağını aktaran Soyer, "Bağışlara göre su havuzları açmak için çalışmalara başlayacağız. 9 Eylül'e kadar bunları olgunlaştırıp İzmir'in takdirine sunacağız. Kimin ne kadar bağış yaptığını Türkiye'de herkes bilecek. İzmir'de doğan her çocuk için bir fidan dikeceğiz. Çocuklarımız fidanlarıyla büyüyecek. "Hoş geldin bebek" paketiyle beraber yeni hemşehrilerimiz ağaçlarıyla büyüyecek. Isıya ve dumana duyarlı yangın sensörlerinden almayı planlıyoruz. Orman köylerimize yangın istasyonları kuracağız. Çocuklarımızı yangının dehşetiyle yüzleştireceğiz. Yanan alanlarını getirip göstereceğiz. Bunun yanı sıra birçok eğitim vereceğiz" diye konuştu.

Soyer ayrıca, yangında zarar gören 278 vatandaşın mağduriyetinin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağını söyledi.

Kaynak: İHA