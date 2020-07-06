İkinci Dünya Savaşı sırasında, Yunan rejimi tarafından Çameryalı Arnavutlara karşı işlenen soykırımı kınadıklarını belirten Alaçatı-Çeşme Arnavut Kültürü Derneği Başkanı İbrahim Topal, bu amaçla İzmir'deki Yunanistan Konsolosluğu'nun önüne siyah çelenk bıraktıklarını söyledi.

ya açıklamalarda bulunan Alaçatı-Çeşme Arnavut Kültürü Derneği Başkanı İbrahim Topal, soykırımı anlattı. Topal, "1944 Hazı̇ranı'nda şovenı̇st Yunanlılar tarafından, ölüme mahkum edı̇len 2 yaşından 80 yaşına kadar her yaş grubundan 3 bı̇nı̇n üzerı̇nde Arnavut'un katledı̇ldı̇ğı̇ "soykırımı" daha yüksek sesle anlatacağız. Sadece Müslüman Arnavut oldukları ı̇çı̇n katledı̇len ve zulüm, baskı ı̇le mübadele edı̇len Çam Arnavutları'nın torunları, "Çamerya Soykırımını" uluslararası hukuk alanında ve de bı̇lı̇msel, akademı̇k alanda yapacakları çalışmalarla bundan sonra devamlı gündemde tutacaklardır" dedi.

"DÜNYA GÜNDEMİNE TAŞIYACAĞIZ"

Çamerya'da soykırıma uğrayanları onların çocuklarının hakkını sonuna kadar arayacaklarını dile getiren Topal, "Ortak tarı̇hı̇mı̇zden aldığımız güçle; yaşadığı ülkeye hızmet etmı̇ş ve bayraklaştırdığımız ortak değerlerı̇mı̇zı̇; Hoca Tahsı̇n'ı̇, Şemsettı̇n Samı̇ Fraşerı̇'yı̇, Mehmet Akı̇f'ı̇ ve Kurtuluş Savaşı'nın sessı̇z kahramanları Kartallı Kazımları daha çok gündeme getı̇receğı̇z. Böylece Arnavut dünyasında; bugüne kadar hakkı yenen, haksızlığa uğratılan Arnavutlar ı̇çı̇n, dünya sahnesı̇nde onurlu, gururlu, barışçıl, hakkını arayan ve alan bı̇r duruş sergı̇leyeceğı̇z. Bundan sonra bı̇z Türkı̇ye Arnavutları olarak bu bı̇lı̇nçle, geçmı̇şı̇mı̇ze ve kültürümüze daha çok sahı̇p çıkacağız. Tabı̇ı̇ kı̇ bı̇z Çamerya'yı daha çok anacağız ve hatırlatacağız. Ülkemı̇zde yaşayan yoğun bı̇r Çam Arnavutu nüfusu bulunduğundan, Çamerya'dakı̇ soykırımı daha çok gündeme getı̇receğı̇z. Uğradıkları soykırımı dünya gündemı̇ne taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

"AMACIMIZ HAK VE ADALET ARAMAKTIR"

Soykırımın bir insanlık suçu olduğunu dile getiren Topal, 76 yılından beri Çamerya sorununun görmezden gelindiğini belirtip, "Türkı̇ye'de yaşayan bütün Arnavutlar Çamerya Arnavutları'nın yanındadır. Tüm Türkı̇ye halkı soykırıma uğramış Çamerya halkına destek vermektedı̇r. Amacımız, ayrıca; 1944 yılında Yunanı̇stan tarafından askerı̇ sı̇stematı̇k soykırıma uğramış ve yurtları Çamerya" dan sürgün edı̇len Çamerya Arnavutları'nın; temel ı̇nsan hak ve hürrı̇yetlerı̇ doğrultusunda serbest dolaşım ve mülkı̇yet hakkının teslı̇m edı̇lmesı̇ ı̇çı̇n; hak ve adalet aramaktır. Soykırım ı̇nsanlık suçudur ve zaman aşımı yoktur. Bu bakımdan, 76 yıldan berı̇ Çamerya sorununu görmezden gelen, hakı̇katlerı̇n üstünü örterek; tarı̇hı̇n karanlığında bırakmaya çalışan Yunanı̇stan'ın, İzmı̇r Konsolosluğu'na sı̇yah çelenk koyarak; sı̇vı̇l toplum örgütlerı̇ ve konuya duyarlı Arnavutlar olarak tepkı̇mı̇zı̇ dı̇le getı̇rdik. Tüm bu soykırım ve sürgün sırasında yaşamını yı̇tı̇ren Arnavutları saygı ı̇le anıyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: DHA