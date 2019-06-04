İzmir'den çalınan 12 buzağı, Manisa'da bulundu

MANİSA'nın Alaşehir ilçesindeki bir arazide, İzmir'den çalınan 12 buzağı bulundu. Buzağılar sahibine teslim edilirken, hırsızların tespit edilerek, yakalanması için çalışma başlatıldı.

İzmir'in Tire ilçesinden dün sabah en küçüğü 1 haftalık en büyüğü 4 aylık olan 12 buzağı çalındı. İhbar üzerine buzağıları aramaya başlayan jandarma ekipleri, Alaşehir- Kula Karayolu üzerindeki Soğanlı Mahallesi'nde bulunan arazide bir sürü olduğu ihbarını aldı. Hemen bölgeye giden ekipler, sürünün çalınan buzağılar olduğunu belirledi. Buzağılar alınarak, İzmir'e götürüldü ve sahibine teslim edildi.

Jandarma ekipleri, yaptıkları araştırmada araziye kısa mesafede bir kamyoneti terk edilmiş halde buldu. Buzağıların plakasının sahte olduğu tespit edilen kamyonet ile alınıp, araziye götürüldüğü belirlendi. Jandarma kimliği belirsiz hayvan hırsızlarını yakalamak için çok yönlü soruşturma yürütüyor.

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DHA